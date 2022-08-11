Бигрина и Ромашов могут потерять доход из-за Бухынбалтэ
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Бигрина и Ромашов могут потерять доход из-за Бухынбалтэ

Бигрина и Ромашов могут потерять доход из-за Бухынбалтэ
Между фанатами Кристины Бухынбалтэ и Евгения Ромашова произошёл очередной конфликт, в результате чего поклонники Крис пообещали снести аккаунты Жени и Насти Бигриной в инстаграм.
 Не совсем адекватные фанаты Кристины Бухынбалтэ периодически приводят в тонус Настю Бигрину. Они регулярно напоминают девушке, как она увела у Крис Евгения Ромашова и её вебкам-прошлом, обещая ей бумеранги. Однако сейчас спровоцировать конфликт решил Иван Барзиков. В итоге есть шанс, что Женя Ромашов и Настя Бигрина потеряют свой доход, так Крис не может успокоить своих поклонников.

В свой день рождения Ваня показал белый нос и позвал Ромашова, желая таким образом намекнуть на его вредные привычки. Кроме того, когда Ромашов ушёл с проекта, Крис негативно о нём отзывалась и стала причиной конфликта. В итоге фанаты Ромашова и Бигриной стали в негативном ключе комментировать Крис и Ваню, а поклонники этой парочки в ответ пообещали снести аккаунты Жени и Насти в Инстаграме, который сейчас запрещён в России. А это, как нам известно, основная социальная сеть для заработка у большинства бывших участников Дом-2.

Естественно, Настя и Женя предпочли сразу же приструнить своих поклонников, боясь потерять доход.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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