Бойфренд-убийца порноактрисы Анастасии Гришман рассказал, как зарезал ее в квартире – видео
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Бойфренд-убийца порноактрисы Анастасии Гришман рассказал, как зарезал ее в квартире – видео

Бойфренд-убийца порноактрисы Анастасии Гришман рассказал, как зарезал ее в квартире – видео

После того как стало известно о жестоком убийстве питерской порноактрисы Анастасии Гришман, главным подозреваемым стал ее бойфренд Дмитрий. Парень уже во всем сознался и сотрудничает со следствием.


О том, что 26-летняя актриса фильмов для взрослых Анастасия Гришман скончалась, стало известно 10 августа. Но ее близкие забили тревогу и того раньше — дело в том, что девушка была общительной и постоянно находилась на связи с подругами. А тут резко пропала 2 августа. Правда, подписчики этого не заметили, так как кто-то вел соцсети от ее лица.

Приятельница пропавшей связалась с ее бойфрендом Дмитрием, который не стал отрицать — девушка мертва и это его рук дело. Полиция приехала в однокомнатную квартиру на Южном шоссе в Санкт-Петербурге, где и обнаружила труп. Все это время парень был на связи, но не спешил сдаваться следователям — его задержали, отследив мобильный телефон.

Дмитрий сразу же сознался в содеянном. Накануне его привели на допрос в квартиру, где он совершил жестокое преступление.

«Лежал вот так, в один момент я приподнялся и нанес удар в шею. Я ее перевернул, положил на колени. После перевернул на живот и через какое-то время она скончалась», — сказал убийца.

Следственный комитет уже предъявил парню обвинение и намерен требовать его ареста. При этом бойфренд порнозвезды говорит, что такой кончины захотела сама девушка, он просто выполнил ее просьбу. Это подтверждает и подруга Дмитрия, которая в соцсетях написала о трудной жизни Гришман — якобы та два раза пыталась совершить суицид.

Отметим, что Анастасия, кроме съемок в фильмах для взрослых, была еще и тату-мастером. Клиентов она принимала в квартире. Кроме того, девушка была программистом и художником. В мир взрослого кино она пришла, когда познакомилась с будущим избранником.

В итоге суд избрал для Дмитрия меру пресечения в виде ареста до 9 октября.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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