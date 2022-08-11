Больше 30 человек пострадали из-за аварии в немецком парке развлечений
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Больше 30 человек пострадали из-за аварии в немецком парке развлечений

Больше 30 человек пострадали из-за аварии в немецком парке развлечений34 человека пострадали в результате аварии в баварском парке развлечений Леголенд

34 человека пострадали из-за аварии на американских горках в немецком парке развлечений Леголэнд. Об этом сообщает Spiegel.

Как рассказал представитель баварской полиции, один из поездов на аттракционе резко затормозил, в это же время с ним столкнулся другой поезд. Два человека из более чем 30 пострадавших получили тяжелые травмы, другие отделались синяками и ссадинами.

Что именно привело к аварии, пока неясно. По данным представителей парка, американские горки развивают скорость примерно до 29 километров в час.

Ранее сообщалось, что в коммуне Клоттен в Германии 57-летняя женщина упала с аттракциона и разбилась. Женщина выпала из сиденья движущихся американских горок в городском парке, находясь на высоте восьми метров. Специалисты начали обследование аттракциона.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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