Болтона смутила низкая цена за его голову

Вадим Карасев

Экс-советник по нацбезопасности США Болтон смутился из-за низкой цены за свою голову

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон смутился из-за цены, которую назначили за его голову в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР). По его словам, она оказалась ниже, чем он ожидал. Об этом бывший чиновник Белого дома рассказал телеканалу CNN, передает издание The Hill.

Когда ведущий Вольф Блитцер заявил Болтону, что за него объявили награду в 300 тысяч долларов, бывший член команды экс-президента США Дональда Трампа пошутил, что такая низкая цена может получиться из-за обменного курса американского доллара к иранскому риалу.

Ранее на сайте американского Минюст появилось уведомление, что США обвиняют КСИР в подготовке убийства Болтона. По данным ведомства, 45-летний житель Тегерана Шахрам Пурсафи, также известный под именем Мехди Резайи, пытался организовать убийство экс-советника Белого дома с октября 2021 года. Вероятно, что это должно было стать местью за гибель командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

До этого разведка США допустила, что Иран может отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. Приоритетными целями в материалах считаются бывший госсекретарь Майк Помпео, Дональд Трамп и бывший глава Центрального командования Вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи.