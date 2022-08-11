Бритни Спирс раскритиковала сыновей за отказ видеться с ней: "Есть грубость, а есть ненависть"

Вадим Карасев

Бритни Спирс снова отреагировала на интервью с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном, в котором тот сообщил, что их общие сыновья, 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс, в настоящий момент не хотят видеть свою мать.

Мне трудно отпустить то, что я действительно люблю... например, своих детей,

— написала Бритни.

При этом дальше она раскритиковала своих сыновей-подростков и их отца в длинном посте в инстаграме* (позднее он был удален, но западные СМИ успели опубликовать скрины). Певица отметила, что "ситуация должна была быть урегулирована в частном порядке и определенно не онлайн".

Я знаю, что с подростками в этом возрасте просто трудно иметь дело, но, послушайте, есть грубость, а есть ненависть. Они приходили ко мне, шли прямо в свою комнату и запирали дверь! Могли бы сказать, что им просто нравится быть в своей комнате, но зачем тогда приходить ко мне, разве так навещают? Но я никогда не говорила так, потому что должна была быть доброй,

Певица также рассказала, как ее расстраивает то, что ее дети так далеки от нее, а затем задалась вопросом, не оттолкнула ли она их, пытаясь построить с ними отношения.

Так больно и хочется кричать! Я хочу потрясти их за плечи и сказать: "Просыпайтесь, я тоже здесь!". Подростковый возраст странный, я не знаю, что у них в головах творится. Но я старалась и пыталась, может, поэтому они перестали приходить сюда. Я так хотела, чтобы они полюбили меня, что я, возможно, перестаралась,

— написала Бритни.





Скриншот из инстаграма* Бритни Спирс

Спирс также рассказала, что позвонила Федерлайну после того, как мальчики сказали ей, что будут приезжать реже, и поделилась своим беспокойством по этому поводу, отметив, что сыновья были довольно резки.

Его слова были: "Я бы никогда не позволил им принять такое решение самостоятельно. Я бы никогда не сделал этого с тобой". Но после этого я их с тех пор и не видела,

— поделилась она.

Она добавила, что это испытание — просто "еще один способ" для ее семьи заставить ее чувствовать себя "абсолютно никем". В завершении поста Бритни призналась, что опустошена тем, что Кевин публично рассказал о ее отношениях с сыновьями и о решении сыновей перестать навещать ее.

Я говорю об этом, потому что мое сердце не понимает жестокости. Это разбивает мне сердце, потому что, мне кажется, что в наши дни жестокость действительно побеждает, хотя дело не в победе или поражении. Но я не могу понять, как я посвятила почти 20 лет своей жизни этим детям... все было для них! Чтобы они вот так нанесли удар под дых. Никакая терапия или чувство поклонения не могут исцелить мое разбитое сердце,

— заключила Бритни.





Бритни Спирс с сыновьями

Поклонники снова постарались поддержать певицу и призвали ее не реагировать так остро.

Пожалуйста, не позволяй тому, что только что опубликовал Кевин, обидеть тебя и спровоцировать на реакцию. Просто не надо! Мы любим тебя. Он пытается сломить тебя, и это становится некрасиво,

— написал пользователь @tnmaryjane.

В рамках соглашения об опеке с бывшим мужем Кевином Бритни имеет право видеться с сыновьями 2—3 дня в неделю. Но в последнее время они приезжали только на один день, если вообще приезжали. Несколько дней назад в интервью Daily Mail Федерлайн рассказал, что в последние месяцы сыновья действительно избегали встреч с Бритни, а также заявил, что они сами решили не присутствовать на свадьбе своей мамы с Сэмом Асгари в июне. Он также намекнул, что подросткам тяжело справляться с откровенными фотографиями певицы в социальных сетях.

Я пытаюсь им объяснить: "Послушайте, может быть, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя". Но это не отменяет того факта, что это причиняет им боль. Это тяжело. Я даже не могу представить, что это для подростка, которому приходится ходить в старшую школу,

— заявил тогда Федерлайн.





Ранее Бритни уже выразила свое сожаление по поводу этого интервью, заявив, что ей "грустно слышать", что бывший муж решил обсудить ее отношения с детьми.

Источники Hollywood Life заявили, что Бритни очень расстроена и находит интервью экс-супруга "противным".

Бритни хотела, чтобы ее драма с детьми не была в центре внимания, потому что это священно для нее. Тот факт, что Кевин дал это интервью, показывает ей, что он не уважает ее,

— заявил инсайдер.

Второй источник издания добавил, что Бритни не понимает, почему Кевин так поступил.

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Надя Бесчетникова