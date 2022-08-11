Бывшая жена Александра Гордона расцвела после развода — фото

Два года назад телеведущий расстался с женой Нозанин Абдулвасиевой, которая за шесть лет брака родила ему двоих сыновей Александра и Федора. Сегодня Нозанин не делится подробностями личной жизни, зато часто демонстрирует счастливые моменты с близкими.

По всей видимости, сейчас Абдулвасиева проводит время за границей в кругу семьи и наслаждается настоящим. Пользователи Сети отмечают, что брюнетка, которой недавно исполнилось 28 лет, заметно похорошела, расставшись с Гордоном.

«Ноза, какая вы красивая и нежная! Очень приятно смотреть на вас!»; «И это мамочка двоих детей. Не верится даже!»; «Ноза, желаем вам встретить свою любовь!» — отмечают подписчики.

Что касается Александра Гордона, то он тоже не скучает. В середине мая 58-летний телеведущий обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе.

«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!» — делились сестры избранницы Гордона, которая, к слову, младше его на... 38 лет.

Александр Гарриевич прекрасно ладит и с родными молодой супруги. Так, он искренне благодарил их за организацию венчания. «Все состоялось абсолютно вовремя, безукоризненно, как часы. Я, как мог, пытался разделять ваши хлопоты, но я-то там, а вы — здесь, поэтому, не будь вас, в прямом смысле никого бы не было и ничего бы не было. И сегодняшних торжеств бы тоже не было. Спасибо вам громадное!» — расчувствовался телезвезда.