Бывшая жена Александра Гордона расцвела после развода — фото
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бывшая жена Александра Гордона расцвела после развода — фото

Бывшая жена Александра Гордона расцвела после развода — фото

Два года назад телеведущий расстался с женой Нозанин Абдулвасиевой, которая за шесть лет брака родила ему двоих сыновей Александра и Федора. Сегодня Нозанин не делится подробностями личной жизни, зато часто демонстрирует счастливые моменты с близкими.


По всей видимости, сейчас Абдулвасиева проводит время за границей в кругу семьи и наслаждается настоящим. Пользователи Сети отмечают, что брюнетка, которой недавно исполнилось 28 лет, заметно похорошела, расставшись с Гордоном.

«Ноза, какая вы красивая и нежная! Очень приятно смотреть на вас!»; «И это мамочка двоих детей. Не верится даже!»; «Ноза, желаем вам встретить свою любовь!» — отмечают подписчики.

Что касается Александра Гордона, то он тоже не скучает. В середине мая 58-летний телеведущий обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе.

«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!» — делились сестры избранницы Гордона, которая, к слову, младше его на... 38 лет.

Александр Гарриевич прекрасно ладит и с родными молодой супруги. Так, он искренне благодарил их за организацию венчания. «Все состоялось абсолютно вовремя, безукоризненно, как часы. Я, как мог, пытался разделять ваши хлопоты, но я-то там, а вы — здесь, поэтому, не будь вас, в прямом смысле никого бы не было и ничего бы не было. И сегодняшних торжеств бы тоже не было. Спасибо вам громадное!» — расчувствовался телезвезда.

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

Последние новости

Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают поддерживать подшефные территории
Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают
Никита Пресняков рассказал, ради чего он готов покинуть Россию
Никита Пресняков рассказал, ради чего он готов покинуть Россию
Бывшая жена Александра Гордона расцвела после развода — фото
Бывшая жена Александра Гордона расцвела после развода — фото
В России новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»
В России новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»
Создатели перезапуска Saints Row представили обзорный трейлер геймплея
Создатели перезапуска Saints Row представили обзорный трейлер геймплея
Причины, запреты и приметы, согласно которым нельзя носить кольцо другого человека
Причины, запреты и приметы, согласно которым нельзя носить кольцо
В Усть-Илимске трое подростков угнали у директора школы машину и устроили аварию
В Усть-Илимске трое подростков угнали у директора школы машину и
Бигрина и Ромашов могут потерять доход из-за Бухынбалтэ
Бигрина и Ромашов могут потерять доход из-за Бухынбалтэ
Игра Moonscars в Souls-стиле выйдет в Game Pass в день релиза — в сентябре
Игра Moonscars в Souls-стиле выйдет в Game Pass в день релиза — в
Подборка забавных твитов обо всем - 10.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 10.08.2022 (15 фото)
Ани Лорак отменила все концерты в России на 2022 год: информация из открытых источников
Ани Лорак отменила все концерты в России на 2022 год: информация из
DeFi-проект Injective Protocol привлек $40 млн от Алана Ховарда и Jump Crypto
DeFi-проект Injective Protocol привлек $40 млн от Алана Ховарда и

Топ на сегодня

Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии
Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
Вероятность запрета поездок в Европу для россиян оценили
Вероятность запрета поездок в Европу для россиян оценили
Антонов призвал показать миру преступления киевских властей против своего народа
Антонов призвал показать миру преступления киевских властей против
"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему изменила отношение к 15-сантиметровым пенисам
"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему

Еще по теме

Александр Гордон сочетался браком с 20-летней арфисткой
Александр Гордон снова станет отцом
Появились снимки с венчания Александра Гордона с молодой женой
StarHit: Александр Гордон тайно женился в пятый раз. Невеста младше него на 38 лет