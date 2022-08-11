Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову отправили под домашний арест
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Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову отправили под домашний арест

Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову отправили под домашний арест

Имя Марины Овсянниковой стало известно по всему миру после скандального появления в эфире Первого канала. Журналистка выскочила с плакатом в руках, когда Екатерина Андреева вела программу «Время».


Тогда Марина Овсянникова получила штраф и поспешила покинуть страну. Поступок журналистки вызвал неоднозначную реакцию в обществе, а семья открыто заявила о своем несогласии с ней. Несмотря на критику, недавно блондинка решила вернуться на родину, где вновь стала фигурантом дела, правда, уже уголовного.

Вчера Марина сообщила, что в ее доме был проведен обыск. «Предъявили ордер. Напугали маленькую дочь. Сейчас меня везут в Следственный комитет. Против меня возбудили уголовное дело якобы за фейки. Поводом стал мой протест на Софийской набережной», — написала она в личном Telegram-канале.

По сообщениям СМИ, заседание по делу Овсянниковой проходило сегодня в закрытом режиме, хотя она и ее адвокат возражали. Следствие потребовало арестовать подозреваемую до 9 октября. Басманный суд удовлетворил это ходатайство. Блондинку обвиняют в распространении фейков о действиях российской армии. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что после скандала на Первом канале Марина уехала в Германию. Там журналистку пригласили работать в информационном издании Die Welt. Однако не все были довольны ее появлением в немецкой редакции. Некоторые выступали с протестами, требуя увольнения блондинки. С местом корреспондента Die Welt Марина попрощалась в прошлом месяце.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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