Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову отправили под домашний арест

Имя Марины Овсянниковой стало известно по всему миру после скандального появления в эфире Первого канала. Журналистка выскочила с плакатом в руках, когда Екатерина Андреева вела программу «Время».

Тогда Марина Овсянникова получила штраф и поспешила покинуть страну. Поступок журналистки вызвал неоднозначную реакцию в обществе, а семья открыто заявила о своем несогласии с ней. Несмотря на критику, недавно блондинка решила вернуться на родину, где вновь стала фигурантом дела, правда, уже уголовного.

Вчера Марина сообщила, что в ее доме был проведен обыск. «Предъявили ордер. Напугали маленькую дочь. Сейчас меня везут в Следственный комитет. Против меня возбудили уголовное дело якобы за фейки. Поводом стал мой протест на Софийской набережной», — написала она в личном Telegram-канале.

По сообщениям СМИ, заседание по делу Овсянниковой проходило сегодня в закрытом режиме, хотя она и ее адвокат возражали. Следствие потребовало арестовать подозреваемую до 9 октября. Басманный суд удовлетворил это ходатайство. Блондинку обвиняют в распространении фейков о действиях российской армии. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что после скандала на Первом канале Марина уехала в Германию. Там журналистку пригласили работать в информационном издании Die Welt. Однако не все были довольны ее появлением в немецкой редакции. Некоторые выступали с протестами, требуя увольнения блондинки. С местом корреспондента Die Welt Марина попрощалась в прошлом месяце.