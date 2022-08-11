Цена Ethereum протестировала отметку $1900

За последние сутки вторая по капитализации криптовалюта подорожала на 12,8%, согласно CoinGecko.

Цена Ethereum достигла локального максимума на отметке $1918. На момент написания актив торгуется в районе $1895.

Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

За последние семь дней цена эфира увеличилась на 17%, за 30 дней — на 72,8% (по данным CoinGecko).



Рост криптовалюты происходит на фоне перевода тестнета Goerli на алгоритм Proof-of-Stake.

Активация The Merge в основной сети Ethereum ожидается в сентябре.

Биткоин также продемонстрировал уверенный рост — 7,4% за последние сутки. Актив торгуется в районе $24 540.

Аналитики Arcane Research отметили продолжение последовательности из повышающихся локальных минимумов цены цифрового золота.

Данные: аналитический отчет Arcane Research.

По их мнению, следующей после уровня $24 000 станет цель в диапазоне $27 000-28 000.

Общая капитализация рынка на момент написания составляет $1,21 трлн. Индекс доминирования биткоина 38,6%, соответствующий показатель Ethereum — 18,8%.



Напомним, в июле Ethereum выросла на 56%, а биткоин прибавил почти 17%.