CFTC и SEC одобрили новое требование к отчетности для криптофондов
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CFTC и SEC одобрили новое требование к отчетности для криптофондов

CFTC и SEC одобрили новое требование к отчетности для криптофондов


Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) одобрила совместное с SEC правило. Оно обяжет хедж-фонды c AUM свыше $500 млн сообщать о связанных с криптовалютами рисках.


Инициатива является попыткой повысить способность FSOC контролировать системные угрозы и усилить более широкий надзор со стороны ведомств.


Криптофонды будут информировать регуляторов по форме PF, не раскрывая информацию публично. Структуры также должны будут предоставлять сведения о наибольших позициях и заимствованиях.


«Наша цель — повысить полезность собранных данных; гарантировать, что он [хедж-фонд] обеспечивает раскрытие рисков так, как подразумевал Конгресс», — заявила комиссарка CFTC Кристи Голдсмит Ромеро.


Предложение не поддержала ее коллега Кэролайн Фам. Она обеспокоилась, что предложенные требования чреваты непреднамеренными последствиями для инноваций.


«Инициатива налагает чрезмерно широкие обязательства, которые могут быть излишне обременительными. Правило может вызвать значительные операционные проблемы и затраты без убедительного анализа в соответствии с Законом о товарных биржах (CEA)», — объяснила она.


Еще одна комиссарка — Саммер Мерсингер — подчеркнула, что предложение недостаточно учитывает вклад отчитывающихся компаний. Она также проголосовала против.


CFTC будет принимать комментарии общественности по предлагаемым изменениям.


Напомним, СМИ со ссылкой на помощника сенатора США Синтии Ламмис сообщили о конфликте между ведомствами касательно мандата на надзор за криптокомпаниями.


Его мог обострить иск SEC против экс-сотрудника Coinbase и его сообщников из-за инсайдерской торговли. Ведомство классифицировало 9 из 25 криптовалют, которые фигуранты использовали в своих операциях, в качестве ценных бумаг. В CFTC раскритиковали действия коллег.


В июле группа сенаторов представила Закон о защите прав потребителей цифровых товаров. Он обязывает фирмы, которые предлагают торговлю цифровыми активами, зарегистрироваться в CFTC.


Глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид отметил, что законопроект дополняет предыдущие инициативы Синтии Ламмис и Кирстен Джиллибранд, а также Ро Ханны.


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# Экономика cftc, регулирование, фонды, новости
По материалам: ForkLog

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