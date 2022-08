Cult of the Lamb стала одной из самых высокооцененных в этом году: вышли первые рецензии

Вадим Карасев





Сегодня журналисты опубликовали первые рецензии на игру Cult of the Lamb. Ожидаемый проект про культ ягненка был отлично воспринят прессой, попав на Opencritic в число одних из самых высокооцененных проектов этого года. У Cult of the Lamb прямо сейчас 86 баллов из 100 на Opencritic, на основании более чем 50 рецензий. Некоторые из оценок известных игровых СМИ:

Eurogamer — рекомендуютIGN — 8 / 10Game Informer — 8 / 10GameSpot — 9 / 10Game Revolution — 9 / 10Destructoid — 8.5 / 10Hobby Consolas — 90 / 100

Журналисты хвалят игру Cult of the Lamb практически за все аспекты. Они отмечают, что проект представляет собой интересный рогалик, при этом не менее интересно управлять и базой. Вместе с тем, в игре отличный визуальный стиль, как пишет портал Polygon, по внешнему виду происходящее напоминает «приятную детскую сказку, нацеленную на взрослых».

К минусам Cult of the Lamb относят ее продолжительность — игру можно пройти за 15-20 часов, после чего делать в ней нечего.

Напомним, релиз Cult of the Lamb состоится уже 11 августа.

