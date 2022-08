DeFi-проект Injective Protocol привлек $40 млн от Алана Ховарда и Jump Crypto

DeFi-протокол Injective Protocol привлек $40 млн в рамках раунда финансирования на ускорение внедрения и развития Web3.

Injective has raised a brand new $40M round from some of the most renowned financial institutions to accelerate the adoption and growth of Web3 finance.



Looking forward to working more closely with the titans over @jump_ and BH Digital.#WAGMI nINJas 🥷https://t.co/T6vR9Tvs58