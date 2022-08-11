DeFi-проект Unstoppable Finance привлек 12,5 млн евро
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DeFi-проект Unstoppable Finance привлек 12,5 млн евро

DeFi-проект Unstoppable Finance привлек 12,5 млн евро


Венчурная фирма Lightspeed Venture Partners возглавила раунд финансирования Серии A стартапа Unstoppable Finance на сумму 12,5 млн евро ($12,8 млн).


В раунде также участвовали Speedinvest, Rockaway Blockchain Fund, Backed VC, Inflection, Discovery Ventures, Fabric Ventures и Anagram.


Проект готовится к запуску некастодиального криптокошелька DeFi Ultimate с возможностью прямого подключения к протоколам доходности и децентрализованным биржам. 


«Мы глубоко интегрируем DeFi-протоколы в мобильный интерфейс», — отметил соучредитель компании Максимилиан фон Валленберг-Пачали.


В Unstoppable Finance предпочли не раскрывать свою оценку, однако отметили, что полученное финансирование значительно превышает результаты посевного раунда в октябре 2021 года. Инвестиции позволят стартапу расширить присутствие на рынке США. По их данным, в списке ожидания находится более 300 000 предварительных регистраций.


Первоначально запущенный на блокчейне Solana в качестве iOS-приложения на территории ЕС, Unstoppable Finance планирует реализовать совместимость с Ethereum позднее в этом году и запустить Android-версию кошелька. 


Напомним, в марте Европарламент поддержал поправки в регламент обмена информацией между контрагентами, которые предполагают сбор данных о пользователях некастодиальных криптовалютных кошельков.

# Экономика defi, lightspeed, инвестиции, кошельки, стартапы, новости
По материалам: ForkLog

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