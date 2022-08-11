Елена Блиновская начнет заниматься коучингом в эфире ТВ-3. Появились первые кадры с шоу
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Елена Блиновская начнет заниматься коучингом в эфире ТВ-3. Появились первые кадры с шоу

Елена Блиновская начнет заниматься коучингом в эфире ТВ-3. Появились первые кадры с шоу

40-летняя блогерша Елена Блиновская расширяет свое влияние на медиа пространстве и следующим шагом она решила стать телеведущей. Марафонов, за которые ее нарекли инфоцыганкой, Елене уже не хватает и она теперь займется коучингом на телевидении.

Программа "Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской" будет выходить на ТВ-3. С помощью нее женщина планирует помогать зрительницам менять их жизнь к лучшему. Издание "СтарХит" уже получило пару кадров с грядущей премьеры.


Шоу будет разбито на несколько тематических частей: информационную, трэвел-шоу, "марафон отношений" и мотивационные мини ролики. Последние будут повторяться в течение всей программы канала, чтобы каждый зритель увидел и зарядился мотивацией.

Елена знает свою специальность от и до. На интервью с Ксенией Собчак она упоминала, что смогла заработать на "Марафоне желаний" такое состояние, что сотни миллионов уходили лишь на налоги. Недавно она это доказала, закатив вечеринку на 119 миллионов рублей в честь своего дня рождения.


В команде Блиновской произошел раскол

Блогерша долгое время сотрудничала с Лилией Орленко, которая была главным партнером и идеологом проекта "Марафон желаний". С помощью компании Лилии Елене удавалось выдавать дипломы государственного образца.

Однако на недавнюю свадьбу Блиновской Орленко не явилась и подтвердила, что больше не занимается проектами блогерши. Бизнесвумен пока никак не комментировала ситуацию и то, как она теперь собирается выдавать своим клиентам дипломы. 

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По материалам: uposters.ru

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