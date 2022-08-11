Фламинго-геи из Британии усыновили птенца, от которого отказалась мать
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Фламинго-геи из Британии усыновили птенца, от которого отказалась мать

Фламинго-геи из Британии усыновили птенца, от которого отказалась мать

Два фламинго-гея в Англии воспитывают птенца. Такое непростое дело парочке самцов доверили сотрудники зоопарка благодаря тому, что они уже обладают опытом выведения потомства, хотя и не могут физически его произвести на свет.

Как сообщает LADBible, из-за того, что птенец выпал из гнезда, от него отказалась мать - что в подобных случаях привычное дело для этих пернатых.


Чтобы сохранить жизнь несчастному птенцу, сотрудники зоопарка приняли решение поместить его в инкубатор, а затем стали думать, кому можно было бы отдать малыша на воспитание.

Выбор пал на самцов Блейз и Хадсон - гомосексуальную пару, обладающую ценным опытом выведения потомства, несмотря на свой биологический пол и невозможность в связи с ним произвести на свет собственных птенцов.

"После того, как птенец вылупился в их гнезде, они сидели с ним две недели, согревая его и защищая от других фламинго", - отметили специалисты.

По словам ветеринаров, птенец не испытывает каких-либо проблем со здоровьем, получая от своих "папаш" все необходимое для комфортной жизни.

"Хадсон и Блейз были очевидным выбором, поскольку они всегда оказывались идеальными родителями", — заявили сотрудники зоопарка.

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По материалам: uposters.ru

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