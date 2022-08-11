Фотография семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвала споры в сети

Вадим Карасев

Фото семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвало споры о рисках такого отдыха

Пользователь Reddit под ником KerryPerezgt опубликовал фотографию семейного обеда на обочине, сделанную в 1970-х годах. Снимок 50-летней давности вызвал споры в сети. Пользователи стали рассуждать, насколько безопасен такой отдых рядом с дорогой.

На архивном снимке изображена семья, которая обедает за раскладным столом прямо на обочине дороги рядом с припаркованным автомобилем. «Жизнь до того, как на каждом углу появились рестораны быстрого питания», — гласит подпись к снимку.

Фотография спровоцировала дискуссию о рисках такого отдыха вблизи от дороги. «Выглядит опасным», — написал один пользователь. «Есть рядом с шоссе небезопасно и неприятно», — согласился с ним другой юзер. «Эй, мам! Машины продолжают уносить хот-дог с моей тарелки!», — пошутил один из комментаторов. «Они могли бы найти более безопасное и живописное место», — добавил еще один участник обсуждения.

Некоторые пользователи не согласились, что такой пикник на обочине представляет опасность. «Фотография сделана средь бела дня на пустынной дороге. Я уверен, что с ними все было в порядке», — заметил один из них.

Также комментаторы обратили внимание на то, что в глуши до сих пор не так много ресторанов быстрого питания. Многих пользователей снимок натолкнул на детские воспоминания об аналогичных пикниках с семьей. «Это очень похоже на нашу семью в отпуске. У нас был зеленый универсал Plymouth 1962 года выпуска», — написал юзер. «Я помню, как в детстве мы с семьей устраивали подобные пикники во время поездок, но обычно останавливались подальше от дороги», — рассказал другой комментатор.

Ранее мужчина воссоздал архивный снимок 40-летней давности и удивил пользователей Reddit. Юзеры обратили внимание на то, в какой хорошей форме осталась женщина, запечатленная на обоих фотографиях.