Фотография семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвала споры в сети
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фотография семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвала споры в сети

Фотография семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвала споры в сетиФото семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвало споры о рисках такого отдыха

Пользователь Reddit под ником KerryPerezgt опубликовал фотографию семейного обеда на обочине, сделанную в 1970-х годах. Снимок 50-летней давности вызвал споры в сети. Пользователи стали рассуждать, насколько безопасен такой отдых рядом с дорогой.

На архивном снимке изображена семья, которая обедает за раскладным столом прямо на обочине дороги рядом с припаркованным автомобилем. «Жизнь до того, как на каждом углу появились рестораны быстрого питания», — гласит подпись к снимку.

Фотография спровоцировала дискуссию о рисках такого отдыха вблизи от дороги. «Выглядит опасным», — написал один пользователь. «Есть рядом с шоссе небезопасно и неприятно», — согласился с ним другой юзер. «Эй, мам! Машины продолжают уносить хот-дог с моей тарелки!», — пошутил один из комментаторов. «Они могли бы найти более безопасное и живописное место», — добавил еще один участник обсуждения.

Некоторые пользователи не согласились, что такой пикник на обочине представляет опасность. «Фотография сделана средь бела дня на пустынной дороге. Я уверен, что с ними все было в порядке», — заметил один из них.

Также комментаторы обратили внимание на то, что в глуши до сих пор не так много ресторанов быстрого питания. Многих пользователей снимок натолкнул на детские воспоминания об аналогичных пикниках с семьей. «Это очень похоже на нашу семью в отпуске. У нас был зеленый универсал Plymouth 1962 года выпуска», — написал юзер. «Я помню, как в детстве мы с семьей устраивали подобные пикники во время поездок, но обычно останавливались подальше от дороги», — рассказал другой комментатор.

Ранее мужчина воссоздал архивный снимок 40-летней давности и удивил пользователей Reddit. Юзеры обратили внимание на то, в какой хорошей форме осталась женщина, запечатленная на обоих фотографиях.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Администрация Тайшета задолжала своим сотрудникам зарплату на 4 миллиона рублей
Администрация Тайшета задолжала своим сотрудникам зарплату на 4
Фотография семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвала споры в сети
Фотография семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвала
Смелый, но не очень умный водитель
Смелый, но не очень умный водитель
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять накачал бицепсы и изуродовал лицо
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять
"Вспомнить всё": как команда реставраторов восстанавливает историческую среду в Москве
"Вспомнить всё": как команда реставраторов восстанавливает
Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14
Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14
Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии
Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии
Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями
Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями
В Узбекистане заблокировали почти все биткоин-биржи
В Узбекистане заблокировали почти все биткоин-биржи
Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере
Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная жена ушла из семьи
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная
Что больше всего бесит Близнецов в окружающих людях
Что больше всего бесит Близнецов в окружающих людях

Топ на сегодня

The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской интеллектуальной элиты": "Мыльный пузырь лопнул, и дерьмо закапало нам в глаза"
The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
Аксенов сообщил об отселении жителей из района взрывов на аэродроме в Крыму
Аксенов сообщил об отселении жителей из района взрывов на аэродроме в
9 важных вещей, которым стоит научиться у детей
9 важных вещей, которым стоит научиться у детей

Еще по теме

Мужчина воссоздал снимок 40-летней давности и удивил пользователей одной деталью
В сети появились фото жуткой аварии на московском шоссе
В центре Багдада прогремел взрыв: есть жертвы
Фотография полувековой давности вызвала массовый приступ ярости в сети