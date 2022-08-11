Галкин учит иврит и присматривает школу для детей в Израиле
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Галкин учит иврит и присматривает школу для детей в Израиле

Галкин учит иврит и присматривает школу для детей в Израиле

Звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин уже шестой месяц не могут дать однозначного ответа: насовсем они эмигрировали, или просто временно уехали. Многие считают, что Алла вернется, а насчет Максима есть обоснованные сомнения.

1 сентября двойняшки супругов Лиза и Гарри должны пойти в третий класс, поэтому многие считают, что Пугачевой придется лететь в Москву. Она и сама это не раз обещала, однако сомнения все еще остаются.


Зато с Галкиным их почти нет. По информации издания "Комсомольская правда", комик начал изучать с репетитором иврит, а также присматривает в Израиле школы для детей. Ранее ходили слухи, что Пугачева собирается пристраивать детей в Латвии.

Но более вероятно, что дети знаменитостей будут жить и учиться сразу на две страны, осваивая программы России и Израиля. В итоге у них будет два документа об образовании. Частные школы этих стран это позволяют.


Галкин посвятил Пугачевой сентиментальный пост

Комик сейчас гастролирует по миру и иногда ему приходится расставаться с супругой. Один из последних постов в соцсетях он посвятил своим чувствам к жене, а также прикрепил старую фотографию.

Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф Algimantas Aleksandravičius. Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал — а уже скучаю.

Интересно, что многие посчитали, будто Пугачева тут выглядит старше, чем сейчас. "Алла Борисовна не изменилась, похорошела даже", — написала одна подписчица и собрала множество лайков, однако многие отметили, что это заслуга пластических хирургов.

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По материалам: uposters.ru

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