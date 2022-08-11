Гоар Аветисян о борьбе с лишним весом: «Суммарно скинула более 300 кг, которые набирала обратно»

Гоар Аветисян часто щеголяет в обтягивающих нарядах, все-таки она сбросила не один десяток килограммов! Но мейкаперша до сих пор содрогается от того, как тяжело ей далось преображение, поэтому со злостью относится к тем, кто обесценивает ее старания.

Некоторые подписчики не считают новое тело Гоар большим достижением, так как она обратилась к пластическому хирургу. Однако Аветисян уверяет, что, если бы не строгая диета, питание, спорт, то нынешнего результата она бы не достигла. «Первая операция была 18 декабря 2020 года. Мне сделали подтяжку груди, убирали огромный диастаз (расхождение мышц живота) после родов и распределили жир по телу, чтобы получить красивые очертания фигуры», — вспоминает 29-летняя бизнесвумен.

Молодая мама считала, что чудо произойдет сразу же, но ее вес остался прежним — 90 килограммов. «Безусловно, присутствовали отеки, но я все ждала, что они уйдут и стану худой», — делилась она.

«Прошло полгода после операции... Я все ждала появления худой Гоар, но ничего подобного не произошло. Мой вес достиг 92-94 кг. Если честно, то долгое время я считала, что это мой нормальный вес и не худела. Грудь больше не висит, плоский живот, пышные формы... Но я все равно в глубине души мечтала приходить в магазин и слышать: ваш размер точно есть», — грустила Гоар.

Проходили дни, недели, месяцы, а объемы и не думали исчезать. «Вес не уменьшился вообще, так как пищевые привычки были те же, меня просто лишили висящей кожи на животе и груди, которая доставала до пола после родов и многочисленных похудений. Я не стала стройнее, я не решила свою проблему и осталась той же пампушкой, только пропорциональной, вот и все», — отметила она.

Поэтому Гоар взялась за себя и резко изменила рацион. К слову, фолловеры звезды Сети считали, что она истязает себя. Как можно существовать, питаясь утром только кофе и малиной или черникой, а в следующий прием пищи хрустеть салатом? Впрочем, Аветисян придерживалась своих принципов и наконец сбросила ненавистные килограммы.

«Если кто-то думает, что операция может все решить, сделать вас худой — вы глубоко ошибаетесь, это далеко не так. Даже если вам уберут тонны жира, у вас он снова появится, если наберете вес. Поверьте мне, человеку, который перепробовал сотни диет и суммарно скинул более 300 кг за все время», — уверяет мейкаперша.