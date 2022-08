Готичный как у Кортни Кардашьян или нежный как у Николы Пельтц: 8 свадебных бьюти-образов звезд

Вадим Карасев

Свадебные образы звезд всегда в центре внимания: их рассматривают и пытаются повторить. Spletnik собрал самые яркие примеры свадебных луков селебрити, которые недавно связали себя узами брака.

Макияж в коричневых тонах

Дженнифер Лопес

Тайная свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стала громким событием: пара связала себя узами браками после разрыва и неожиданного воссоединения в прошлом году.

В макияже Дженнифер сделала акцент на глазах, выбрав тени темно-коричневого оттенка. Для губ певицы был подобран легкий нюдовый оттенок помады, поверх которого нанесли прозрачный блеск для губ. Также визажисты поработали и над тоном кожи, которая как будто сияет изнутри, а легкий румянец на щеках сделал образ более свежим.





Дженнифер Лопес

Прическу для свадьбы Дженнифер Лопес сделал звездный стилист Крис Эпплтон. Для важного дня Дженнифер выбрала крупные, упругие локоны, напоминающие сценический образ певицы, при этом передние пряди были зачесаны назад.





Александра Даддарио

Похожий макияж для свадьбы выбрала актриса Александра Даддарио, которая недавно вышла замуж за кинопродюсера Эндрю Форма. Для важного дня она выбрала необычный винтажный наряд, который, по ее словам, был вдохновлен свадебным образом Меган Маркл. Платье Danielle Frankel дополнил яркий макияж: акцентом образа стали мерцающие коричневые тени и объемные ресницы. Завершает мейк яркая помада бренда Tom Ford.





Александра Даддарио

Жозефин Скривер

Модель Жозефин Скривер вышла замуж за музыканта Александра Делеона в апреле этого года. Невеста появилась в платье Alberta Ferretti, а над прической и макияжем работали звездный стилист Гленн Эллис и визажист Леа Дарси.





Жозефин Скривер

Дарси отметила, что главными деталями образа стали "сияющая кожа и пухлые, подчеркнутые губы". Макияж глаз и губ выполнен в одном тоне: мягкие коричневые тени дополняет помада в розово-коричневатом оттенке.

Фрида Аасен

Естественному образу также отдала предпочтение модель Фрида Аасен, которая недавно вышла замуж за свою возлюбленного, владельца компании Royal Yacht Томми Чиабру.





Фрида Аасен

Визажисты выбрали для норвежской модели легкий макияж: светло-коричневые тени и персиково-розовый оттенок на губах. Волосы модели были завиты и уложены в расслабленную прическу.

Готичный макияж

Кортни Кардашьян

Свадебный образ может быть не только нежным, но и дерзким. Так, Кортни Кардашьян на своей свадьбе с музыкантом Трэвисом Баркером отдала предпочтение темным тонам и сделала макияж в стиле гранж: акцентом образа стали темные дымчатые тени на глазах. Над образом Кортни также работала визажистка Леа Дарси.





Кортни Кардашьян

Поскольку акцент был сделан на глазах, макияж губ был более мягким и натуральным: визажист использовала "мягкую контурную подводку с легким оттенком розового бархата для свежего и женственного образа". Для создания макияжа Леа Дарси выбрала карандаш для губ Make Up For Ever's Artist Color Pencil в оттенке Anywhere Caffeine и крем Hourglass Cosmetics Velvet Story Lip Cream.

Свадебный образ Кортни Кардашьян был современной интерпретацией готического макияжа. Этот образ был популярен в 90-х, и его часто можно было увидеть на подиумах в эпоху гранжа. Свадебный макияж Кортни стал настоящим высказыванием против правил красоты, — прокомментировал звездный визажист Ник Лужан.

А вот прическу Кортни можно назвать классической: волосы она собрала в гладкий пучок с выпущенными передними прядями.





Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Платье Кортни тоже нельзя назвать скромным: хотя для официальной свадьбы в Санта-Барбаре и торжественной церемонии в Италии она и выбрала белый цвет, длина свадебного наряда показалась многим интернет-пользователям слишком откровенной.





А на свадьбе, которая прошла в Портофино, образ невесты дополнила длинная фата с изображением Девы Марии (такой же рисунок вытатуирован на голове ее супруга Трэвиса Баркера), благодаря которой Кортни оказалась в центре скандала: в сети раскритиковали ее, обвинив звезду реалити-шоу в оскорблении религии.

Естественный макияж

Звездные невесты часто выходят на красную дорожку, сцену или подиум с ярким макияжем, поэтому для самого важного дня в своей жизни многие выбирают более мягкий и нежный образ.

Бритни Спирс





Бритни Спирс отпраздновала освобождение из-под опеки своего отца, под которой находилась 13 лет, важным событием: звезда вышла замуж за своего возлюбленного Сэма Асгари. Над свадебным платьем певицы трудилась Донателла Версаче, а для создания прически и макияжа Бритни пригласила звездного визажиста Шарлотту Тилбери и ее сестру Софию, которые работали над созданием "вневременного свадебного образа".

Мы создали мечтательный, сияющий, повседневный образ, который сочетался со всеми ее свадебными нарядами: он состоял из здоровой, сияющей, будто светящейся изнутри кожи, фирменных бронзовых дымчатых теней на глазах, с очень мягким контуром, и нежно-розовой помады на губах, — описала визажистка образ певицы.





Бритни Спирс и Сэм Асгари

Прическа Бритни для важного дня была расслабленной: волосы были уложены небрежными волнами и убраны под фату.

Пэрис Хилтон

Свадебный образ Пэрис Хилтон был ярким и гламурным, а главной деталью в нем, по словам ее визажиста, стали ярко-розовые губы.

Образ был классическим и вдохновлен Мэрилин Монро, — рассказал ее визажист Стивен Табимба. Он поработал над тем, чтобы сделать кожу матовой и бархатистой. Макияж глаз при этом напоминает привычный дневной мейк Пэрис с суперобъемными ресницами. Для губ, которые привлекли к себе все внимание, визажист использовал карандаш для губ и помаду бренда MAC в ярком розово-лиловом оттенке. Завершающим штрихом стал легкий блеск для губ. Хотя слишком много блеска не подошло бы для первого поцелуя, губы все же немного сияют.





Пэрис Хилтон

Никола Пельтц

Свадьба Бруклина Бекхэма и его возлюбленной, дочери миллиардера Нельсона Пельтца Николы, стала масштабным и ярким событием. Все обсуждали не только дорогую церемонию (свадьба обошлась почти в 4 млн долларов), но и образ невесты.

Никола появилась на свадьбе в платье Valentino, а ее макияж для свадьбы был легким и естественным. Визажист выбрала дневной мейк, который подчеркнул естественную красоту девушки.

Мы выбрали свежий естественный образ — едва заметный, но с интересными акцентами, которые будут видны из-под вуали, — рассказала визажист Кейт Ли в интервью Vogue.





Никола Пельтц

Так, одним из акцентов стали тонкие черные стрелки. Кроме того, визажист сделала макияж более свежим при помощи перламутрового хайлайтера.

Губная помада Николы на свадьбе была в некотором роде отсылкой к супермоделям 90-х, но мы сделали немного более персиковый оттенок, чтобы можно было использовать как цветные, так и черно-белые фотографии, — рассказала Кейт Ли InStyle, отметив, что использовала карандаш для губ Chanel Lip Liner и помаду Chanel Rouge Coco Flash. Визажистка нанесла один слой помады кончиками пальцев, затем промокнула губы Николы бумагой и нанесла еще один слой с помощью кисти.

Прическа Николы тоже была вдохновлена иконами стиля: Клаудией Шиффер и Бриджит Бардо.

Никола прислала мне потрясающие снимки ранней Клаудии Шиффер, где она с челкой. Так что именно модель вдохновила нас на идею прически. А завершил образ фотореференс Брижит Бардо с собранными волосами,

— рассказал стилист Адир Абергель, который работал над прической невесты.





Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Он добавил, что для того, чтобы сохранить прическу в течение всего торжества, он попросил Николу, у которой волнистые волосы, всю неделю до свадьбы ежедневно использовать восстанавливающую маску для волос, а перед созданием прически использовал масло и разглаживающий крем.





Ксения Смирнова