Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают поддерживать подшефные территории

Вадим Карасев

На этой неделе гуманитарную помощь в подшефные территории Донбасса отправили пять российских регионов, еще два организуют отдых для детей.

Из Липецкой области в подшефный Володарский район Донецкой Народной Республики отправили очередной груз. Как написал в своем telegram-канале губернатор Игорь Артамонов, в этот раз отправка особенная. В ДНР везут наборы для 12 детских садов и книги в школьные библиотеки. Липецкая область присоединилась к акции "Книги детям Донбасса".

Из Липецкой области отправили книги в школы Донбасса

Артамонов добавил, что фуры с продуктами и товарами первой необходимости отправляются из Липецка регулярно. Всего доставили уже более 300 тонн гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что лично поучаствовал в акции "ПоМожем!", которую проводит региональная Общественная палата. Губернатор сообщил, что передал книги из домашней библиотеки для жителей Марковского, Меловского и Новопсковского районов Луганской Народной Республики.

"Подарил серию книг о природе Воронежского края, исторические издания и произведения Платонова. Это все передадут в детские сады и школы наших подшефных районов к началу учебного года", - отметил Гусев.

Глава Воронежской области Александр Гусев отправил в ЛНР книги из личной библиотеки

Иркутская область отправила 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Кировска Луганской Народной Республики.

На прошлой неделе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Луганскую Народную Республику, где было подписано соглашение о сотрудничестве.

Как рассказал замгубернатора Иван Колпаков, предварительно получена заявка от кировчан и администрации города. Для восстановления мирной жизни людям требуются бензопилы, бензокосы, генераторы. Помимо этого, в гуманитарный груз вошли продукты питания и гигиенические наборы для детей.

Иркутская область отправила 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Кировска ЛНР

Всего Приангарье отправило уже около 200 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

В город Токмак Пологовского района уже доставлена партия гуманитарного груза из Пензенской области. Это, в первую очередь, детское питание, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления системы ЖКХ в районе. Собирать гуманитарный груз помогали организации, жители региона и волонтеры. Это уже вторая партия гуманитарной помощи, которая прибыла в Пологовский район от Пензенского региона.

В Республике Татарстан отдыхают дети из ЛДНР

Тульская область и Республика Татарстан решили помочь подшефным территориям с детским отдыхом. По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина, 200 детей из Мариуполя отдохнут в Евпатории. А руководство Татарстана организовало отдых детей на своей территории. Сейчас в лагерях республики отдыхают дети из ЛНР и ДНР.