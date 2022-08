Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал

По итогам второго квартала канадская майнинговая компания Hut 8 зафиксировала убыток в размере $69,2 млн против $55,7 млн чистой прибыли в январе-марте.

Q2 2022 Highlights



💰Revenue $43.8 million

✅946 BTC mined

🔋HPC operations generated $4.7 million

⚡7,199 new MicroBT miners added across all sites

💪Adjusted EBITDA $6.8 million



Read More 👉 https://t.co/1ILsrMlV3A#BTC #HODL