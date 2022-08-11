Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
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Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал

Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал


По итогам второго квартала канадская майнинговая компания Hut 8 зафиксировала убыток в размере $69,2 млн против $55,7 млн чистой прибыли в январе-марте.



Негативное изменение показателя в фирме объяснили в основном "бумажным" убытком от переоценки биткоин-резервов.


За квартал компания добыла 946 BTC. Прибыль от майнинговой деятельности составила $11,7 млн по сравнению с $15,16 млн за аналогичный период 2021 года. 


Увеличение год к году объема сгенерированных биткоинов на 71% не смогло компенсировать снижение цены актива и рост затрат на электроэнергию, констатировали в Hut 8. Себестоимость добычи 1 BTC в течение квартала составила в среднем $20 340 против $19 400 в апреле-июне 2021 года.


Компания развернула 7199 новых майнеров Whatsminer M30S, M30S+ и M31S+ от MicroBT на трех своих канадских предприятиях: в Драмеллере и Медисин Хат (Альберта), а также в Норт-Бей (Онтарио). На последний объект, запущенный в отчетный период, пришлось около 5800 установленных устройств.


По состоянию на 30 июня хешрейт Hut 8 достиг 2,78 EH/s. За три месяца показатель вырос на 9%.


Напомним, на конец квартала компания накопила 7736 BTC. Hut 8, наряду с Marathon Digital Holdings, осталась приверженной стратегии накопления резервов в криптовалюте.


Большинство публичных майнинговых компаний в июне начало распродавать запасы в биткоине, ликвидировав 14 600 BTC. В июле тенденция продолжилась: майнеры реализовали 5767,9 BTC при совокупной добыче 3478 BTC.

# Экономика hut 8, майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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