Игра Moonscars в Souls-стиле выйдет в Game Pass в день релиза — в сентябре
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Игра Moonscars в Souls-стиле выйдет в Game Pass в день релиза — в сентябре

Игра Moonscars в Souls-стиле выйдет в Game Pass в день релиза — в сентябре


Создатели игры Moonscars объявили, что их проект станет частью подписки Game Pass в день релиза. Игра появится в сервисе Microsoft на приставках Xbox и PC. Вместе с тем, разработчики сообщили и точную дату выхода проекта — Moonscars станет доступен 27 сентября 2022 года.

Moonscars — это сложная игра, похожая на Souls, в которой предстоит играть за глиняного воина Серую Ирму. Ему предстоит продираться через нелинейный 2D-мир в поисках Скульптора. По геймплею игру Moonscars можно отнести к платформеру-слешеру. Разработчики Moonscars заявляют, что игроков ждут сложные сражения, большое количество уникальных видов оружия, мощная магия, насыщенный мрачный фэнтезийный сюжет и беспощадный нелинейный двухмерный мир.

Ниже можно посмотреть геймплей Moonscars в рамках одного из трейлеров игры.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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