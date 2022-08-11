Иосиф Пригожин хочет запретить Лайму Вайкуле
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иосиф Пригожин хочет запретить Лайму Вайкуле

Иосиф Пригожин хочет запретить Лайму Вайкуле
Продюсер Иосиф Пригожин не понимает звезд, которые заработали в России своим миллионы а теперь хают ее. Депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов предложил запретить въезд в Россию латвийской певице Лайме Вайкуле. Инициативу поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Поводом для такого предложения стал недавний выпад Лаймы в сторону россиян — она вышла на сцену с украинским флагом. Многие ее поклонники оказались недовольны таким положением вещей и раскритиковали поступок Вайкуле, которая много лет гастролировала про России и зарабатывала миллионы на выступлениях. Пригожин считает, что знаменитость плюет в колодец, из которого пила — и ему не нравится, что так поступают с его страной. Продюсер говорит — те, кто ведет агрессивные действия против россиян, должны быть запрещены в России, тем более, что наших звезд туда не допускают. «Латвия запретила «Новую волну», Латвия запретила многих русских артистов, на костях новой волны сделали фестиваль «Рандеву». Разве это справедливо? Вообще Вайкуле всегда была вне политики. Меня поражает ее активное участие сегодня, понимаете, то ли ей пиара не хватает, то ли ей хочется похайповать на теме. На самом деле, это большое горе. Все деньги она заработала в России, не в Америке, не за рубежом. Если вы сегодня выступаете против страны и считаете каждого гражданина агрессором, то вам нечего делать в нашей стране. Понимаете, они плюют в колодец, из которого пили. Они переходят все мыслимые и немыслимые границы, поэтому нечего им делать у нас дома», — сказал он.
Муж певицы Валерии сообщил, что нужно оперировать фактами, а не эмоциями. Кроме того, он призвал зарубежных артистов и всех тех, кто следит за политическими событиями, встать на позицию логики, а не сеять панику и ужас. «Они не могут защитить себя, не могут защитить никого. Бессовестные люди. Я просто в шоке. Они же со своими коллегами говорят на русском языке, не на латышском. Это из Латвии огромное количество людей выехало работать за рубежом. Это в Латвии не нашлось латышам места, чтобы они там работали и процветали. О чем вы говорите? Вам самим не стыдно, хочется сказать, вы взрослые артисты. Вы встаньте на позицию логики, на позицию реальных вещей, а не продолжайте борьбу со страной нашей», — заключил он «Газете.ру».    Отметим, что в Латвии сейчас вместе с Лаймой находится и Максим Галкин с Аллой Пугачевой. Ранее ходили слухи, что певица серьезно больна, поэтому супруги приехали ее поддержать, но после недавнего концерта, где она час пела на сцене и выглядела прекрасно, многие засомневались в том, что у знаменитости был рецидив рака.
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

Последние новости

Эти 6 неприятных жизненных истин не дадут вам потерять удачу и навлечь на себя беду
Эти 6 неприятных жизненных истин не дадут вам потерять удачу и
На двух участках дорог в Иркутске завершают ремонтные работы
На двух участках дорог в Иркутске завершают ремонтные работы
Иосиф Пригожин хочет запретить Лайму Вайкуле
Иосиф Пригожин хочет запретить Лайму Вайкуле
В Game Pass появится больше полудюжины игр издательства No More Robots
В Game Pass появится больше полудюжины игр издательства No More Robots
Страны G7 потребовали от России незамедлительно передать Украине Запорожскую АЭС
Страны G7 потребовали от России незамедлительно передать Украине
В Швейцарии оценили возможность введения новых правил выдачи виз россиянам
В Швейцарии оценили возможность введения новых правил выдачи виз
Костенко выставила Тарасова абьюзером: «Злопамятный. Знает мои болевые точки и может туда нажимать»
Костенко выставила Тарасова абьюзером: «Злопамятный. Знает мои
Мария Шукшина прокомментировала информацию о потере квартир на 200 млн рублей
Мария Шукшина прокомментировала информацию о потере квартир на 200
Вечерней тренировки нам в ленту
Вечерней тренировки нам в ленту
Алла Пугачева сняла трогательное видео для гастролирующего Галкина
Алла Пугачева сняла трогательное видео для гастролирующего Галкина
Ксения Собчак показала сыну и падчерице пустой Версаль
Ксения Собчак показала сыну и падчерице пустой Версаль
Роза Сябитова рассказала о закрытии шоу «Давай поженимся»
Роза Сябитова рассказала о закрытии шоу «Давай поженимся»

Топ на сегодня

Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии
Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник
Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на Украине
Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на
CurateDAO запустила аналог Pinterest в сети Avalanche
CurateDAO запустила аналог Pinterest в сети Avalanche
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
Вероятность запрета поездок в Европу для россиян оценили
Вероятность запрета поездок в Европу для россиян оценили

Еще по теме

Иосиф Пригожин раскритиковал поведение Лаймы Вайкуле
Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову
Иосиф Пригожин прошелся по Максу Барских