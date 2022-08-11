Иосиф Пригожин хочет запретить Лайму Вайкуле

Продюсер Иосиф Пригожин не понимает звезд, которые заработали в России своим миллионы а теперь хают ее. Депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов предложил запретить въезд в Россию латвийской певице Лайме Вайкуле. Инициативу поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Поводом для такого предложения стал недавний выпад Лаймы в сторону россиян — она вышла на сцену с украинским флагом. Многие ее поклонники оказались недовольны таким положением вещей и раскритиковали поступок Вайкуле, которая много лет гастролировала про России и зарабатывала миллионы на выступлениях. Пригожин считает, что знаменитость плюет в колодец, из которого пила — и ему не нравится, что так поступают с его страной. Продюсер говорит — те, кто ведет агрессивные действия против россиян, должны быть запрещены в России, тем более, что наших звезд туда не допускают. «Латвия запретила «Новую волну», Латвия запретила многих русских артистов, на костях новой волны сделали фестиваль «Рандеву». Разве это справедливо? Вообще Вайкуле всегда была вне политики. Меня поражает ее активное участие сегодня, понимаете, то ли ей пиара не хватает, то ли ей хочется похайповать на теме. На самом деле, это большое горе. Все деньги она заработала в России, не в Америке, не за рубежом. Если вы сегодня выступаете против страны и считаете каждого гражданина агрессором, то вам нечего делать в нашей стране. Понимаете, они плюют в колодец, из которого пили. Они переходят все мыслимые и немыслимые границы, поэтому нечего им делать у нас дома», — сказал он.Муж певицы Валерии сообщил, что нужно оперировать фактами, а не эмоциями. Кроме того, он призвал зарубежных артистов и всех тех, кто следит за политическими событиями, встать на позицию логики, а не сеять панику и ужас. «Они не могут защитить себя, не могут защитить никого. Бессовестные люди. Я просто в шоке. Они же со своими коллегами говорят на русском языке, не на латышском. Это из Латвии огромное количество людей выехало работать за рубежом. Это в Латвии не нашлось латышам места, чтобы они там работали и процветали. О чем вы говорите? Вам самим не стыдно, хочется сказать, вы взрослые артисты. Вы встаньте на позицию логики, на позицию реальных вещей, а не продолжайте борьбу со страной нашей», — заключил он «Газете.ру». Отметим, что в Латвии сейчас вместе с Лаймой находится и Максим Галкин с Аллой Пугачевой. Ранее ходили слухи, что певица серьезно больна, поэтому супруги приехали ее поддержать, но после недавнего концерта, где она час пела на сцене и выглядела прекрасно, многие засомневались в том, что у знаменитости был рецидив рака.