Исследователи предложили новую интерпретацию рецептов древнекитайской бронзы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Исследователи предложили новую интерпретацию рецептов древнекитайской бронзы

Исследователи предложили новую интерпретацию рецептов древнекитайской бронзы

Археолог Марк Поллард (Mark Pollard) из Оксфордского университета и куратор Британского музея по раннему Китаю Жуйлян Лю (Ruiliang Liu) предложили новую интерпретацию рецептов бронзы из трактата «Као гун цзи» («Записки об исследовании ремесел»). Согласно их гипотезе, компоненты цзинь и си, считавшиеся ранее медью и оловом, на самом деле представляли собой два особых сплава.

Китайский бронзовый век начался при династии Ся (ок. 2070 — ок. 1600 г. до н. э.), во времена династии Шан (1600–1046 гг. до н. э.) производством бронзы достигло огромных масштабов. В 1976 году археологи извлекли более полутора тонн бронзовых изделий из гробницы Фу Хао, китайского полководца времен династии Шан. В Нанкинском музее хранится бронзовый треножник «Сы му У дин» весом 875 килограммов, отлитый по приказу шанского правителя Сы в память о его матери У. «Китай производил сотни тонн бронзы в год, — говорит Марк Поллард. — Это огромный масштаб, и это очень важная часть имперской экономики». Техника бронзового литья достигла высокого уровня. Из бронзы делали различную ритуальную утварь, музыкальные инструменты, оружие, ступицы для колес и украшения.

Трактат «Као гун цзи», текст которого, вероятнее всего, восходит к V веку до н. э., содержит самые разнообразные сведения о древних китайских технологиях, от изготовления барабанов до градостроительства. В нем есть шесть рецептов литья ритуальных бронзовых предметов, таких как топоры, мечи и сосуды. В этих рецептах указаны два основных ингредиента, обозначенные иероглифами цзинь и си. Для разных типов изделий устанавливают разные стандартные соотношения цзинь и си в металле. Ранее ученые предполагали, что это медь и олово, компоненты бронзы. Но бронзовые артефакты того времени также содержат большое количество свинца.

Марк Поллард и Жуйлян Лю обратились к результатам анализа древних китайских бронзовых монет. Большинство таких монет можно было изготовить путем смешивания двух определенных сплавов — одного из меди, олова и свинца, а другого — из меди и свинца. Поллард и Лю полагают, что эти сплавы носили названия цзинь и си. Они предварительно изготавливались в виде слитков и распределялись по литейным мастерским, где производился конечный продукт — бронзовые изделия. По словам Полларда, это добавляет дополнительный уровень сложности в производство, транспортировку и поставку металлов в древнем Китае. «Должна была существовать гораздо большая сеть контроля и снабжения, и мы действительно не понимаем, как это происходило», — говорит он.

Археометаллург из Кембриджского университет Цзяньцзюнь Мэй скептически оценивает новую гипотезу. «Нет убедительных аналитических данных, подтверждающих их заявление о том, что цзинь и си — это не чистые медь и олово, а предварительно приготовленные сплавы», — говорит он. По его мнению, присутствие свинца в некоторых изделиях из бронзы можно объяснить с помощью теории о том, что «Као гун цзи» был написан административными чиновниками, а не ремесленниками. «Эти чиновники могли обращать внимание только на самые важные компоненты — медь и олово», — считает Цзяньцзюнь Мэй.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
Microsoft утверждает, что «Sony платит, чтобы игры не попадали в Game Pass»
Microsoft утверждает, что «Sony платит, чтобы игры не попадали в Game
Исследователи предложили новую интерпретацию рецептов древнекитайской бронзы
Исследователи предложили новую интерпретацию рецептов древнекитайской
Цена Ethereum протестировала отметку $1900
Цена Ethereum протестировала отметку $1900
Администрация Тайшета задолжала своим сотрудникам зарплату на 4 миллиона рублей
Администрация Тайшета задолжала своим сотрудникам зарплату на 4
Фотография семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвала споры в сети
Фотография семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвала
Смелый, но не очень умный водитель
Смелый, но не очень умный водитель
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять накачал бицепсы и изуродовал лицо
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять
"Вспомнить всё": как команда реставраторов восстанавливает историческую среду в Москве
"Вспомнить всё": как команда реставраторов восстанавливает
Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14
Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14
Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии
Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии
Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями
Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями

Топ на сегодня

The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской интеллектуальной элиты": "Мыльный пузырь лопнул, и дерьмо закапало нам в глаза"
The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской
Стены в золоте и мраморе. Омаров завершил ремонт в квартире, которую купил после развода с ведущей «ДОМа-2»
Стены в золоте и мраморе. Омаров завершил ремонт в квартире, которую
Аксенов сообщил об отселении жителей из района взрывов на аэродроме в Крыму
Аксенов сообщил об отселении жителей из района взрывов на аэродроме в
9 важных вещей, которым стоит научиться у детей
9 важных вещей, которым стоит научиться у детей
Парни с проекта в восторге от фигуры Анны Самониной
Парни с проекта в восторге от фигуры Анны Самониной

Еще по теме

Инструменты людей бронзового века оказались внеземными
На Украине пропал бронзовый памятник поэту Тарасу Шевченко
В Китае нашли более пяти тонн средневековых монет
Археологический памятник Саньсиндуй в Китае подарил ученым новые находки