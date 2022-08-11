Исследователи предложили новую интерпретацию рецептов древнекитайской бронзы

Вадим Карасев

Археолог Марк Поллард (Mark Pollard) из Оксфордского университета и куратор Британского музея по раннему Китаю Жуйлян Лю (Ruiliang Liu) предложили новую интерпретацию рецептов бронзы из трактата «Као гун цзи» («Записки об исследовании ремесел»). Согласно их гипотезе, компоненты цзинь и си, считавшиеся ранее медью и оловом, на самом деле представляли собой два особых сплава.

Китайский бронзовый век начался при династии Ся (ок. 2070 — ок. 1600 г. до н. э.), во времена династии Шан (1600–1046 гг. до н. э.) производством бронзы достигло огромных масштабов. В 1976 году археологи извлекли более полутора тонн бронзовых изделий из гробницы Фу Хао, китайского полководца времен династии Шан. В Нанкинском музее хранится бронзовый треножник «Сы му У дин» весом 875 килограммов, отлитый по приказу шанского правителя Сы в память о его матери У. «Китай производил сотни тонн бронзы в год, — говорит Марк Поллард. — Это огромный масштаб, и это очень важная часть имперской экономики». Техника бронзового литья достигла высокого уровня. Из бронзы делали различную ритуальную утварь, музыкальные инструменты, оружие, ступицы для колес и украшения.

Трактат «Као гун цзи», текст которого, вероятнее всего, восходит к V веку до н. э., содержит самые разнообразные сведения о древних китайских технологиях, от изготовления барабанов до градостроительства. В нем есть шесть рецептов литья ритуальных бронзовых предметов, таких как топоры, мечи и сосуды. В этих рецептах указаны два основных ингредиента, обозначенные иероглифами цзинь и си. Для разных типов изделий устанавливают разные стандартные соотношения цзинь и си в металле. Ранее ученые предполагали, что это медь и олово, компоненты бронзы. Но бронзовые артефакты того времени также содержат большое количество свинца.

Марк Поллард и Жуйлян Лю обратились к результатам анализа древних китайских бронзовых монет. Большинство таких монет можно было изготовить путем смешивания двух определенных сплавов — одного из меди, олова и свинца, а другого — из меди и свинца. Поллард и Лю полагают, что эти сплавы носили названия цзинь и си. Они предварительно изготавливались в виде слитков и распределялись по литейным мастерским, где производился конечный продукт — бронзовые изделия. По словам Полларда, это добавляет дополнительный уровень сложности в производство, транспортировку и поставку металлов в древнем Китае. «Должна была существовать гораздо большая сеть контроля и снабжения, и мы действительно не понимаем, как это происходило», — говорит он.

Археометаллург из Кембриджского университет Цзяньцзюнь Мэй скептически оценивает новую гипотезу. «Нет убедительных аналитических данных, подтверждающих их заявление о том, что цзинь и си — это не чистые медь и олово, а предварительно приготовленные сплавы», — говорит он. По его мнению, присутствие свинца в некоторых изделиях из бронзы можно объяснить с помощью теории о том, что «Као гун цзи» был написан административными чиновниками, а не ремесленниками. «Эти чиновники могли обращать внимание только на самые важные компоненты — медь и олово», — считает Цзяньцзюнь Мэй.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity.