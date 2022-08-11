Иван Ургант пошел работать в ВК
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Иван Ургант пошел работать в ВК

Иван Ургант пошел работать в ВК
Ведущий и актер Иван Ургант ищет новую нишу для своего заработка. Так как развлекательные передачи на федеральных каналах поставлены на паузу, звезды вынуждены искать новые формы заработка. Многие из них, как Иван Ургант, пробуют себя в совершенно неожиданных сферах. 44-летний телеведущий сейчас не работает над шоу «Вечерний Ургант». И хоть недавно появилась информация, что он запустит новый проект в Сети, пока это официально не подтверждено. А Иван решил не только сам попробовать себя в новом амплуа, но и призвал россиян заниматься современными технологиями. Он записал смешной ролик, который был опубликован на официальной странице образовательного проекта GeekBrains социальной сети «ВКонтакте». Шоумен обратился к пользователям, отметив, что сейчас не самый легкий период, но необходимо действовать. «Дело-то непростое, время-то-то идет, как быть, куда податься. Эх, непросто все, ребята, непросто. Мне вот несколько человек сказали, может быть, пойти в IT? Ну, в смысле, пойти в ай-ти. Простите, жена зовет», — говорит Иван.
За кадром слышится голос его супруги Натальи, которая спокойно спрашивает у мужа, выпускал ли он сегодня гулять собак, на что Иван без тени стеснения отвечает — они сходили в туалет здесь. Любимая телеведущего, видя телефон Урганта в руках, спрашивает: «Что-то случилось?». «Нет, я записываю приглашение на мой IT-семинар. Ты будешь смотреть? Наташка пойдет смотреть. Поговорим об IT, ведь IT-стороной не обойти», — завершает свою сценку телеведущий, добавив, что семинар с его участием пройдет 26 августа. Отметим, что Иван Ургант не зацикливался только на телевизионной работе. Одно время он выступал и продюсером различных шоу, а затем создал музыкальную группу «Гриша Ургант», исколесив Россию с концертами. Кроме того, звезда экрана владел ресторанным бизнесом и долями в других проектах.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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