Эти 6 неприятных жизненных истин не дадут вам потерять удачу и навлечь на себя беду

Вадим Карасев

Многие люди забывают о важных вещах, либо попросту не замечают их, из-за чего страдают и постоянно встречаются с проблемами. Настало время ознакомиться с простыми, но неприятными истинами, которые помогут вам оставаться на волне успеха намного дольше.

Люди думают, что знают о себе и об этом мире всё, но это не так. Мы уже рассказывали о том, по каким законам работает все во Вселенной, но этого мало для достижения успеха и его удержания. Чтобы стать счастливее, нужно снять розовые очки.

Никто не вечен

Эта фраза не призвана напугать вас или напомнить о том, что всему рано или поздно приходит конец. Просто многие люди слишком часто надеются на помощь со стороны родителей, друзей. Близкие люди могут заболеть, поэтому в один миг вам нужно будет перестроиться, чтобы не получать от них помощь, а уже оказывать её.

Именно поэтому важно всегда рассчитывать только на себя. Согласно опросам самыми счастливыми людьми на планете являются самодостаточные личности. Только те, кто рассчитывает каждый день на свои собственные силы, может похвастаться стабильностью. Такие люди реже всего встречаются с бедой на пути.

Рассчитывать на чужую доброту нельзя

Люди могут быть бесчестными, хитрыми, жадными. Если вы будете полагаться на добропорядочность всех вокруг, то рано или поздно вами воспользуются. Удача отвернется от вас, потому что вы попросту не будете готовы к тому, что кто-то может вас обидеть.

Это не значит, что нужно никому не доверять. Просто всегда в памяти нужно держать мысль о том, что человек может оказаться совсем не тем, кем пытается вам казаться. Объективность в таком вопросе поможет вам оставаться успешными, обходить стороной неприятности.

Альтруизма и стопроцентной доброты не существует

Даже если вам кажется, что человек искренне помогает вам и делает всё для того, чтобы вы были счастливы, это не так. да. Отчасти добрые дела требуют наличия светлых помыслов и доброго сердца, но даже многие родители делают добро для своих детей не просто так, не говоря уже о знакомых, коллегах, друзьях.

Да, человеку свойственно иногда поступать хорошо по некому внутреннему импульсу, без задней мысли о приобретенной за счет своего поступка выгоде, но это происходит крайне редко. Если кто-то делает вам подарки и несет в вашу жизнь добро, знайте, что это происходит не случайно, а по той простой причине, что вам тоже есть что предложить этому человеку. Именно поэтому здоровые дружеские или любовные отношения подразумевают равноценный обмен энергией, временем, эмоциями.

Чем сильнее вы хотите быть счастливыми, тем менее вероятно, что это произойдет

Счастье — это не деньги, не любовь и не достижение целей. Счастлив только тот человек, который может открыться этому чувству. Многие слишком ограничены в понимании того, что такое счастье. Для них это определенное состояние, которое достигается посредством выполнения определенных задач, но человек может быть счастлив в любой момент времени.

Вы сами можете это прочувствовать. Наверняка у вас бывали такие мгновения в жизни, когда вы действительно счастливы, хотя ничего особо в вашей жизни в этот период не происходило. Вы просто шли по улице и думали о чем-то, наслаждаясь текущим моментов. Это и есть счастье. Оно не перманентно, но может родиться в вашей душе в любой момент.

Ваши достижения и успехи важны для текущего момента

Грубо говоря, вы не заберете с собой на тот свет свои деньги, славу. Вы можете лишь оставить память о себе. Всё то, к чему вы стремитесь, должно делать вас счастливыми сейчас, а не потом. Если вы не научитесь жить текущим моментом, то вы рискуете так и не обрести счастья. Настоящее — это то, когда вы можете контролировать свою жизнь в полной мере.

Вы не можете стать идеальным человеком для каждого

Многие люди в погоне за идеалом или в попытках стать идеальными тратят огромное количество времени в пустую. Вы всегда будете кому-то не нравиться, вам всегда нужна будет чья-то поддержка, вы не сможете стать сверхчеловеком. Удачливы и счастливы только те из нас, кто либо не обращает внимание на свои изъяны, либо осознает, что с некоторыми из них совладать не получится.

Всегда найдется тот, кто скажет вам, что вы недостаточно хороши, успешны, умны, добродушны, творчески развиты и так далее. Всегда будут недовольные вами люди, и этого не исправить.