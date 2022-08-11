Кадыров порассуждал о США после прочтения книги о преступлениях Америки
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Кадыров порассуждал о США после прочтения книги о преступлениях Америки

Кадыров порассуждал о США после прочтения книги о преступлениях АмерикиКадыров прочитал книгу о преступлениях США и провел параллели с настоящим временем

Глава Чечни Рамзан Кадыров прочитал книгу «Соединенные Штаты Америки: Преступления во внутренней и внешней политике» и порассуждал о США, проведя параллели с настоящим временем. Своими мыслями он поделился в Telegram-канале.

«Факты преступлений США изложены в хронологическом порядке и подкреплены ссылками на достоверные статьи, где можно подробнее ознакомиться с тем или иным событием: массовые убийства мирных жителей, подавление восстаний кровавым методом, развязывание кровопролитных войн», — написал он.

Кадыров также отметил, что в США исторически процветали расизм и социальное неравенство, проявляющиеся в отношении чернокожего населения и коренных индейцев. Также Америка под прикрытием благих намерений вторгалась на чужие территории, убивая мирное население и вмешиваясь в местную политику, добавил он.

«Поэтому невозможно не провести параллель с настоящим временем, когда Америка по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран и использует те же методы воздействия для получения собственной выгоды», — сказал глава Чечни, отметив, что для понимания современной Америки нужно изучить ее историю.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне девять тысяч бойцов готовы к отправке в зону проведения специальной военной операции, а еще 10 тысяч человек находятся в резерве.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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