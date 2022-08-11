Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере

Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере

Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере

К выбору цвета в интерьере нужно подходить взвешенно и осторожно. Выбирая цветовую гамму для своей спальни, рабочего кабинета, столовой, следует учесть все особенности понравившихся оттенков, все их плюсы и минусы. Ведь разные цвета могут не только вызывать различные эмоции, влиять на настроение, но и отражаться на психологическом состоянии и здоровье людей.

Белый


Белый цвет в интерьере имеет двойное значение. С одной стороны, это цвет чистоты, очищения, который благоприятно влияет на зрение и физическое состояние человека, наполняя его энергией и жизненным тонусом. С другой стороны, избыток белого может нагнетать тоску, чувство одиночества, провоцировать депрессию. Если вы выбираете белый, специалисты советуют использовать его как преобладающий, но в сочетании с любым другим цветом.

Красный


Красный цвет ассоциируется с агрессией и повышенной активностью. При длительном воздействии он способен возбуждать нервную систему, вызывать чувственные реакции, прилив бодрости. Но у каждого есть свой порог восприятия красного цвета, так как его избыток вызывает раздражение, нервозность, нервные расстройства. Дизайнеры рекомендуют использовать его для помещений, предполагающих повышенную активность, например, в коридорах, тренажерных залах.

Оранжевый


У этого цвета практически нет противопоказаний, особенно если он используется в сочетании с пастельными тонами. Оранжевый бодрит, но не вызывает чувство раздражения, как красный. Он поднимает настроение, улучшает работу мозга, придает ощущение уверенности в себе. Оранжевый цвет подходит для любых помещений, создает уютную атмосферу. Он хорошо смотрится в сочетании с другими оттенками, хотя слишком яркие его тона могут стать причиной утомляемости глаз и головной боли.

Розовый


Розовый — цвет любви, женственности, нежности. Он хорошо поддерживает оптимистическое настроение и настраивает на добродушный лад. Приглушенные оттенки розового смотрятся благородно, они способны нейтрализовать агрессивность и гармонизировать нервную систему. Этот цвет можно использовать в детской, где он создает ощущение защищенности. У некоторых розовый цвет оказывает расслабляющее действие, вызывает сонливость. В этом случае его можно использовать в спальне.

Желтый


Солнечный желтый цвет дает ощущение радости, благополучия и стимулирует мозговую деятельность. Он рекомендован творческим людям, много времени уделяющим умственной работе. Желтый цвет способствует восстановлению энергии, поднимает настроение, но его не рекомендуют использовать в чистом виде на большой поверхности стен. Особенно изобилие желтого цвета вредно для маленьких детей, у которых он может провоцировать психические расстройства.

Синий


Насыщенный синий цвет в чистом виде исключительно редко используют в дизайне помещений. Этот цвет хоть и считается успокаивающим, но в большом количестве он имеет обратный эффект. Избыток синего может провоцировать нервный стресс, апатию, обострение хронических заболеваний. Чаще всего его используют в сочетании с белым, голубым и серым.

Голубой


Голубой цвет создает впечатление глубины пространства, прохлады, обладает хорошим успокаивающим эффектом. На фоне голубых оттенков у человека нормализуется давление, снижается тонус мышц, появляется сонливость.  Этот цвет действует расслабляюще, поэтому его чаще рекомендуют использовать в спальнях. Он также показан для людей с повышенной возбудимостью, неуравновешенной нервной системой.

Зеленый


Согласно восточным практикам, зеленый — это цвет богатства, роскоши и процветания. Недаром в темно-зеленых оттенках оформляют банкетные залы и помещения для деловых и торжественных встреч. Этот цвет действует на человека освежающе, повышает тонус, но в большом количестве может вызывать расслабляющее действие и сонливость.

Серый


Раньше серый цвет считали весьма мрачным, но в последние годы его все чаще используют в интерьере. Он оказался универсальным и прекрасно сочетающимся с другими цветами. Смотрится очень стильно в оформлении любого помещения. Ему свойственна загадочность и многогранность, а также способность обеспечивать внутренний покой и умиротворение.

Черный


Использование черного цвета в интерьере считается смелым решением. Его не рекомендуется применять в большом количестве, а только в качестве вставок и декоративных элементов. Стены и потолок в черном цвете способны вызывать у человека чувство тревоги, отрешенности от внешнего мира, а при длительном воздействии — нервные расстройства и депрессию.

# Общество Обо всём
По материалам: rsute

Последние новости

Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере
Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная жена ушла из семьи
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная
Что больше всего бесит Близнецов в окружающих людях
Что больше всего бесит Близнецов в окружающих людях
Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился случайной встрече
Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в новостройках
В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в
Cult of the Lamb стала одной из самых высокооцененных в этом году: вышли первые рецензии
Cult of the Lamb стала одной из самых высокооцененных в этом году:
Российские военные приступили к тренировкам с иранскими беспилотниками
Российские военные приступили к тренировкам с иранскими беспилотниками
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения (12 фото)
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим
Закроют ли телепроект Дом-2: результаты прокурорской проверки
Закроют ли телепроект Дом-2: результаты прокурорской проверки
Россию назвали победителем в нефтяном противостоянии
Россию назвали победителем в нефтяном противостоянии

Топ на сегодня

"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему изменила отношение к 15-сантиметровым пенисам
"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему
The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской интеллектуальной элиты": "Мыльный пузырь лопнул, и дерьмо закапало нам в глаза"
The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу
Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу

Еще по теме

Энергетика овощей: как их цвет влияет на настроение и здоровье человека
Как создать красивый интерьер, не "убив" при этом свою психику
Белый цвет: его значение, энергетика и польза
Правильный цвет в интерьере: стильные цветовые решения для вашего комфорта