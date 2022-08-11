Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере

К выбору цвета в интерьере нужно подходить взвешенно и осторожно. Выбирая цветовую гамму для своей спальни, рабочего кабинета, столовой, следует учесть все особенности понравившихся оттенков, все их плюсы и минусы. Ведь разные цвета могут не только вызывать различные эмоции, влиять на настроение, но и отражаться на психологическом состоянии и здоровье людей.

Белый





Белый цвет в интерьере имеет двойное значение. С одной стороны, это цвет чистоты, очищения, который благоприятно влияет на зрение и физическое состояние человека, наполняя его энергией и жизненным тонусом. С другой стороны, избыток белого может нагнетать тоску, чувство одиночества, провоцировать депрессию. Если вы выбираете белый, специалисты советуют использовать его как преобладающий, но в сочетании с любым другим цветом.

Красный





Красный цвет ассоциируется с агрессией и повышенной активностью. При длительном воздействии он способен возбуждать нервную систему, вызывать чувственные реакции, прилив бодрости. Но у каждого есть свой порог восприятия красного цвета, так как его избыток вызывает раздражение, нервозность, нервные расстройства. Дизайнеры рекомендуют использовать его для помещений, предполагающих повышенную активность, например, в коридорах, тренажерных залах.

Оранжевый





У этого цвета практически нет противопоказаний, особенно если он используется в сочетании с пастельными тонами. Оранжевый бодрит, но не вызывает чувство раздражения, как красный. Он поднимает настроение, улучшает работу мозга, придает ощущение уверенности в себе. Оранжевый цвет подходит для любых помещений, создает уютную атмосферу. Он хорошо смотрится в сочетании с другими оттенками, хотя слишком яркие его тона могут стать причиной утомляемости глаз и головной боли.

Розовый





Розовый — цвет любви, женственности, нежности. Он хорошо поддерживает оптимистическое настроение и настраивает на добродушный лад. Приглушенные оттенки розового смотрятся благородно, они способны нейтрализовать агрессивность и гармонизировать нервную систему. Этот цвет можно использовать в детской, где он создает ощущение защищенности. У некоторых розовый цвет оказывает расслабляющее действие, вызывает сонливость. В этом случае его можно использовать в спальне.

Желтый





Солнечный желтый цвет дает ощущение радости, благополучия и стимулирует мозговую деятельность. Он рекомендован творческим людям, много времени уделяющим умственной работе. Желтый цвет способствует восстановлению энергии, поднимает настроение, но его не рекомендуют использовать в чистом виде на большой поверхности стен. Особенно изобилие желтого цвета вредно для маленьких детей, у которых он может провоцировать психические расстройства.

Синий





Насыщенный синий цвет в чистом виде исключительно редко используют в дизайне помещений. Этот цвет хоть и считается успокаивающим, но в большом количестве он имеет обратный эффект. Избыток синего может провоцировать нервный стресс, апатию, обострение хронических заболеваний. Чаще всего его используют в сочетании с белым, голубым и серым.

Голубой





Голубой цвет создает впечатление глубины пространства, прохлады, обладает хорошим успокаивающим эффектом. На фоне голубых оттенков у человека нормализуется давление, снижается тонус мышц, появляется сонливость. Этот цвет действует расслабляюще, поэтому его чаще рекомендуют использовать в спальнях. Он также показан для людей с повышенной возбудимостью, неуравновешенной нервной системой.

Зеленый





Согласно восточным практикам, зеленый — это цвет богатства, роскоши и процветания. Недаром в темно-зеленых оттенках оформляют банкетные залы и помещения для деловых и торжественных встреч. Этот цвет действует на человека освежающе, повышает тонус, но в большом количестве может вызывать расслабляющее действие и сонливость.

Серый





Раньше серый цвет считали весьма мрачным, но в последние годы его все чаще используют в интерьере. Он оказался универсальным и прекрасно сочетающимся с другими цветами. Смотрится очень стильно в оформлении любого помещения. Ему свойственна загадочность и многогранность, а также способность обеспечивать внутренний покой и умиротворение.

Черный





Использование черного цвета в интерьере считается смелым решением. Его не рекомендуется применять в большом количестве, а только в качестве вставок и декоративных элементов. Стены и потолок в черном цвете способны вызывать у человека чувство тревоги, отрешенности от внешнего мира, а при длительном воздействии — нервные расстройства и депрессию.