Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения (12 фото)

Вадим Карасев

В свое время сериал "Школа" Валерии Гай Германики произвел революции на российском телевидении. Необычный монтаж, режиссерское видение, матерные слова с экрана и суровая школьная действительность - все это еще несколько лет обсуждали СМИ. Одну из главных ролей там сыграла Анна Шепелева, которая затем несколько потерялась. Правда, недавно она вновь вернулась в большое кино, сыграв в проекте "Последний министр". И, похоже, ее карьера снова идет в гору.