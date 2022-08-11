Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения (12 фото)
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Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения (12 фото)

Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рожденияВ свое время сериал "Школа" Валерии Гай Германики произвел революции на российском телевидении. Необычный монтаж, режиссерское видение, матерные слова с экрана и суровая школьная действительность - все это еще несколько лет обсуждали СМИ. Одну из главных ролей там сыграла Анна Шепелева, которая затем несколько потерялась. Правда, недавно она вновь вернулась в большое кино, сыграв в проекте "Последний министр". И, похоже, ее карьера снова идет в гору.


Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения
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По материалам: триникси

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Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения (12 фото)
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим
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