Как выглядят 20 богатейших людей мира в 2022 году, согласно рейтингу Forbes
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Как выглядят 20 богатейших людей мира в 2022 году, согласно рейтингу Forbes

Как выглядят 20 богатейших людей мира в 2022 году, согласно рейтингу Forbes

Forbes опубликовал очередной рейтинг долларовых миллиардеров. Список самых богатых людей каждый год приковывает внимание публики из разных уголков планеты. Больше всего читателей интересует, насколько баснословные суммы заработали сильные мира сего на этот раз. Смогли ли они преодолеть прошлогодний рубеж? Ну и конечно же то, кто именно оказался в рейтинге. Уверены, в новом списке вы точно встретите знакомые имена.

Чанпэн Чжао — 20 место

Состояние: 65 миллиардов долларов

Источник: Криптовалютная биржа Binance

Возраст: 45 лет

Гражданство: Канада

Роб Уолтон — 19 место

Состояние: 65 миллиардов долларов

Источник: Walmart

Возраст: 77 лет

Гражданство: США

Элис Уолтон — 18 место

Состояние: 66,2 миллиардов долларов

Источник: Walmart

Возраст: 73 года

Гражданство: США

Марк Цукерберг — 15 место

Состояние: 67,3 миллиардов долларов

Источник: Meta (Фейсбук*)

Возраст: 37 лет

Гражданство: США

Франсуаза Бетанкур-Майерс — 14 место

Состояние: 74,8 миллиарда долларов

Источник: L’Oréal

Возраст: 68 лет

Гражданство: Франция

Карлос Слим Элу — 13 место

Состояние: 82 миллиарда долларов

Источник: Bloomberg

Возраст: 80 лет

Гражданство: США

Гаутам Адани — 11 место

Состояние: 90,7 миллиардов долларов

Источник: Компания Reliance и крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс

Возраст: 64 года

Гражданство: Индия

Стив Балмер — 9 место

Состояние: 106 миллиардов долларов

Источник:  Компания компьютерных технологий Oracle Corporation

Возраст: 77 лет

Гражданство: США

Сергей Брин

Состояние: 129 миллиардов долларов

Источник: Microsoft

Возраст: 66 лет

Гражданство: США

Бернар Арно — 3 место

Состояние: 171 миллиард долларов

Источник: Amazon

Возраст: 58 лет

Гражданство: США

Илон Маск — 1 место

Состояние: 219 миллиардов долларов

Источник: Tesla, SpaceX

Возраст: 50 лет

Гражданство: США

На официальном сайте журнала Forbes вы можете посмотреть полный список богатейших людей планеты.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

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По материалам: twizz

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