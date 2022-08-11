«Какая красота стоит у меня здесь»: Прилучный восхитился Брутян под дождем на Мальдивах
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«Какая красота стоит у меня здесь»: Прилучный восхитился Брутян под дождем на Мальдивах

«Какая красота стоит у меня здесь»: Прилучный восхитился Брутян под дождем на Мальдивах

Похоже, Павел Прилучный и Зепюр Брутян будут ездить на отдых до тех пор, пока не заберут звание «самой уставшей семьи» у Джигана и Оксаны Самойловой. Впрочем, поклонники пары не возмущаются, а умиляются новым кадрам из солнечных стран.

Прилучный и Брутян буквально не могут надышаться друг на друга! Зепюр, по всей видимости, успевает соскучиться по Павлу за несколько часов, поэтому без конца прибегает к нему на работу. «Забежала к Павлу на съемочную площадку. А вчера своей игрой он довел до слез не только меня, но и режиссера! Горжусь и учусь многому у него. Знали бы вы, как мне уже хочется посмотреть этот фильм», — делилась впечатлениями она.

К счастью актрисы, у ее новоиспеченного мужа настало время отпуска, и они вновь отправились в путешествие. Теперь — на Мальдивы. Прибыв в райское местечко, влюбленные стали активно публиковать совместные снимки, впрочем, как и всегда. Так, «мажор» показал поклонникам фото с Зепюр, на котором она загорает без верха купальника. «Засада!» — шутливо подписал снимок он.

Позже артист поделился видео, где Брутян загадочно смотрит на радугу во время дождя. В этой обстановке Прилучный был в романтичном расположении духа. «Какая красота стоит у меня здесь!» — восклицал бывший муж Агаты Муцениеце.

Фанаты Павла рады за него. «Ох, наконец-то, Павел, ты счастлив!»; «Какая же вы гармоничная пара! Приятно смотреть. Любви!»; «Ребята очень красивые. Столько притяжения через экран!» — пишут они.

К слову, до сих пор так и непонятно, поженилась ли пара по-настоящему или нет. В Сети стоят различные предположения: кто-то говорит, что союз проплачен продюсерами, другие думаю, что Павел наконец остепенился. Сами влюбленные не комментировали заключение брака.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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