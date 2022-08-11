Какие витамины и БАДы не приносят никакой пользы организму

В последние годы популярность всевозможных витаминных комплексов взлетела до небес. Люди скупают БАДы, будто это панацея от всех болезней и гарантия крепкого здоровья. Остается только удивляться, как раньше жили наши предки без витаминок в баночках.

На самом деле польза БАДов сильно преувеличена. Более того, многие витамиыв, которые отпускаются без рецепта, могут нанести вред, если вы едите их, словно конфетки. Узнаем, как от каких препаратов лучше отказаться в пользу здорового питания.

Мультивитаминные комплексы не приносят никакой пользы

Если человек питается сбалансированно, его еда содержит белки, жиры и углеводы, разнообразна, то мультвитаминные комплексы ему просто не нужны. Да и зачем тратить деньги на цветные таблетки, если можно за них купить себе полезных и вкусных фруктов?





Дэвид Дженкинс, врач, занимающийся исследованием эффективности витаминов, рассказал, что мультивитамины еще менее полезны, чем моновитамины. Они практически никак не влияют на биохимические процессы организма человека. Доктор рекомендует придерживаться здорового режима питания — этого вполне достаточно.

Нужно ли пить БАДы для очищения от токсинов?





По словам токсиколога Райана Марино, вернее всяких таблеток с этой задачей справляется ваш организм, а конкретно — печень и почки. Здоровые органы выводят все ненужное вовремя, потому страшилки о накапливании токсинов — это не более чем маркетинговый ход. Вас хотят заставить купить дорогостоящие БАДы, в то время как они, в лучшем случае, просто безвредны и бесполезны.

Витамин D в таблетках





Хотя многие из нас наслышаны о несомненной пользе витамина D, с его приемом вполне реально переборщить, особенно летом, когда наш организм и сам вырабатывает его под действием ультрафиолета. Если анализы показали его недостаток, то есть смысл пропить эти витамины курсом, но только по назначению врача. Передозировка способна вызвать неприятные симптомы интоксикации.

Омега-3





У врачей нет никаких доказательств, что есть смысл заменять натуральные аминокислоты пищевой добавкой. Омега-3 — очередной БАД, который не приносит никакой пользы, если вы регулярно и полноценно питаетесь. Самые богатые источники Омега-3 — это жирные сорта рыбы, орехи и растительное масло.

Приносит ли пользу витамин С в таблетках?





Все мы любим цитрусовые (если нет аллергии), овощи и зелень. Практически любой фрукт или ягода содержит достаточное количество витамина С, потому покупать его дополнительно в таблетках нет смысла. Кроме того, добавка может навредить, утверждает доктор Бетани Тайер. Передозировка витамина С может вызвать диарею, а также избыток антиоксидантов и прооксидантов.