Кевин Федерлайн отреагировал на обвинения Бритни Спирс в адрес их сыновей и опубликовал видео, в которых она кричит на них: "Ложь должна прекратиться"
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Кевин Федерлайн отреагировал на обвинения Бритни Спирс в адрес их сыновей и опубликовал видео, в которых она кричит на них: "Ложь должна прекратиться"

Кевин Федерлайн отреагировал на обвинения Бритни Спирс в адрес их сыновей и опубликовал видео, в которых она кричит на них: "Ложь должна прекратиться"

Публичная ссора Бритни Спирс и ее бывшего мужа Кевина Федерлайна из-за сыновей продолжается. Теперь Федерлайн опубликовал видео, на котором видно, как Спирс кричит на мальчиков.

Выяснять отношения экс-супруги начали из-за интервью Кевина, в котором он рассказал, что их общие сыновья, Шон и Джейден, не хотят видеть свою мать (в том числе и из-за ее фотографий в обнаженном виде). Это сильно ранило Бритни, и она написала эмоциональный пост, в котором раскритиковала сыновей и бывшего мужа за такое отношение к ней, при этом призналась, что делала все, чтобы сыновья любили ее. В ответ Федерлайн заявил, что "ложь должна прекратиться", и опубликовал архивные видео, которые, по его мнению, должны показать, что Бритни не была хорошей матерью.


Я не могу сидеть сложа руки и видеть, как моих сыновей обвиняют после того, через что они прошли. Как бы нам ни было больно, мы всей семьей решили опубликовать эти видео, снятые мальчиками, когда им было 11 и 12 лет. Это еще не самое худшее. Ложь должна прекратиться. Я надеюсь, что наши дети вырастут и станут выше этого,

— такими словами он сопроводил ролики.

В первом видео, опубликованном им, можно услышать, как Спирс спорит со своими детьми в темноте.

Это мой дом. Если я хочу зайти и дать тебе лосьон для лица, потому что оно огрубело, а ты говоришь мне только: "Все в порядке, все в порядке", то нет, это не в порядке! Вам всем лучше начать уважать меня, понятно?

Видео заканчивается гневной фразой Бритни:

Вы все должны начать относиться ко мне как к достойной женщине. Я женщина, ясно? Будь добр со мной. Ты понял?

В другом видео, снятом во время поездки на машине, запечатлена ссора из-за того, что Шон Престон был без обуви или выставлял ноги напоказ в то время, как они были в кафе. Также можно услышать, как мальчики, будучи явно заодно, спорят с Бритни из-за того, что она забрала телефон Шона.

Ты что, сошел с ума? Я в шоке от тебя, черт возьми, и я не знаю, что делать... я не знаю, что сказать. Но мне не все равно, больше, чем ты думаешь,

— говорит Бритни.

Если бы тебе действительно было не все равно, ты бы не забрала мой телефон,

— отвечает ей сын.

Пока Спирс не отреагировала на данные видеоролики, хотя интервью Федерлайна она уже комментировала несколько раз.


Бритни Спирс с сыновьями
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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