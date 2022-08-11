Концерт Светланы Лободы в Таллине отменен: причины
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Концерт Светланы Лободы в Таллине отменен: причины

Концерт Светланы Лободы в Таллине отменен: причины

Лишившись российской сцены, Светлана Лобода перестроилась на европейскую публику. Однако, как оказалось, не все организаторы могут выполнить райдер певицы. Лобода сообщила, что запланированное на ближайшие дни выступление в Таллине не состоится. Также певица намекнула на точную причину отказа.


Концерт Лободы должен был пройти 12 августа 2022 года в таллиннском клубе MJ Club. Но внезапно, за день до проведения мероприятия, в телеграм-канале певицы появилось сообщение о его отмене. Как утверждает Лобода, отмена произошла «в связи с невозможностью осуществления  технического райдера».


Скорее всего, организаторы не смогли предоставить площадку той вместительности, о которой заявлено в перечне требований певицы. Следующий концерт запланирован аж на 28 октября. Поклонники творчества Лободы смогут обменять приобретенные билеты на новую дату. Будет ли при этом взыматься какая-то дополнительная оплата или предоставлена компенсация, не уточняется.


Напомним, что проблемы с выполнением райдера артистов возникают очень часто. Некоторые звезды требуют особых условий, а другие включают в перечень очень странные пункты. Так, например, Валерий Леонтьев просит, чтобы у него всегда были черные мусорные пакеты, которыми его команда заклеивает окна в гримерке. Другим звездам требуются автомобили класса «Люкс», особые блюда и комфортные условия проживания.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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