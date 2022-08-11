Костенко выставила Тарасова абьюзером: «Злопамятный. Знает мои болевые точки и может туда нажимать»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Костенко выставила Тарасова абьюзером: «Злопамятный. Знает мои болевые точки и может туда нажимать»

Костенко выставила Тарасова абьюзером: «Злопамятный. Знает мои болевые точки и может туда нажимать»

Костенко выставила Тарасова абьюзером: «Злопамятный. Знает мои болевые точки и может туда нажимать»

Звездная пара старается демонстрировать публике полную идиллию в отношениях. Футболист помогает супруге в уходе за тремя детьми и часто признается семье в теплых чувствах. Однако и в этом союзе есть место для конфликтов.


35-летний Дмитрий Тарасов часто показывает поклонникам будни семейной жизни. Сегодня футболист решил расспросить супругу о трех положительных качествах, которыми он, на ее взгляд, обладает. «Целеустремленный, добрый, альтруистичный, — перечислила Анастасия.

Спортсмен также поинтересовался мнением на счет отрицательных сторонах своего характера. Этот список, к удивлению подписчиков, модель описала полнее.

«Не нравится, что он очень долго отходит. Второе — он достаточно злопамятен. Любит вспоминать то, что было, если я затеваю какую-то беседу. Перекидывание стрелок… И третье — знает мои болевые точки и может туда нажимать», — заявила многодетная мама.

Пользователи Сети были удивлены поведением Тарасова и поспешили причислить того к абьюзерам. К слову, еще три года назад футболист попал в громкий скандал из-за откровений о браке. Дмитрий признавался, что супруга порой выводит его из себя и он не прочь поднять на нее руку.

«Когда женщина будет делать для меня все, что нужно, мне хочется меняться. Она перестала мне выносить мозг. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща», — говорил спортсмен.

Он также говорил, что выступает против раздельного отдыха с супругой и не приветствовал, чтобы та ходила на массаж к специалисту-мужчине. «Спросил у нее, она тоже говорит, что не хочет», — уверял Дмитрий.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

В Швейцарии оценили возможность введения новых правил выдачи виз россиянам
В Швейцарии оценили возможность введения новых правил выдачи виз
Костенко выставила Тарасова абьюзером: «Злопамятный. Знает мои болевые точки и может туда нажимать»
Костенко выставила Тарасова абьюзером: «Злопамятный. Знает мои
Мария Шукшина прокомментировала информацию о потере квартир на 200 млн рублей
Мария Шукшина прокомментировала информацию о потере квартир на 200
Вечерней тренировки нам в ленту
Вечерней тренировки нам в ленту
Алла Пугачева сняла трогательное видео для гастролирующего Галкина
Алла Пугачева сняла трогательное видео для гастролирующего Галкина
Ксения Собчак показала сыну и падчерице пустой Версаль
Ксения Собчак показала сыну и падчерице пустой Версаль
Роза Сябитова рассказала о закрытии шоу «Давай поженимся»
Роза Сябитова рассказала о закрытии шоу «Давай поженимся»
Лера Кудрявцева отметила с 4-летие дочери в Болгарии
Лера Кудрявцева отметила с 4-летие дочери в Болгарии
Богатый и здоровый урожай: самые действенные рецепты борьбы с фитофторой на помидорах
Богатый и здоровый урожай: самые действенные рецепты борьбы с
В июле публичные майнеры продолжили ликвидацию биткоин-резервов
В июле публичные майнеры продолжили ликвидацию биткоин-резервов
В России за год в два раза вырос спрос на контактные линзы и средства для здоровья глаз
В России за год в два раза вырос спрос на контактные линзы и средства
Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.08.2022 (15 фото)

Топ на сегодня

Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии
Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник
Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на Украине
Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на
CurateDAO запустила аналог Pinterest в сети Avalanche
CurateDAO запустила аналог Pinterest в сети Avalanche
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
Андрей Макаревич боится запачкаться о российское телевидение, но от рублей не откажется
Андрей Макаревич боится запачкаться о российское телевидение, но от

Еще по теме

«Бузову хватит удар»: предстоящую свадьбу Тарасова и Костенко бурно обсуждают в Сети
Дмитрий Тарасов рассказал о ссорах с женой
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка
Тарасов покупает секс-игрушки: «В сексе нужно быть эгоистами»