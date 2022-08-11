Крис Хемсворт - Тор, который в свои 39 лет выглядит как истинный Бог Грома (9 фото + 4 видео)
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Крис Хемсворт - Тор, который в свои 39 лет выглядит как истинный Бог Грома (9 фото + 4 видео)

Крис Хемсворт - Тор, который в свои 39 лет выглядит как истинный Бог ГромаНе знаю, достигнет ли из нас кто-то такой же формы, как Крис Хемсворт в свои 39, но стремиться к этому однозначно стоит. Актер, который снимается в киновселенной Marvel, проводит в спортзале каждый день по 2 часа и регулярно следит за питанием. Возможно, поэтому он зарабатывает миллионы и спокойно обеспечивает семью из четырех человек. Кстати, много денег Крис перечисляет на благотворительность - своим примером показывая, что надо помогать тем, кто в этом нуждается.


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По материалам: триникси

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