Крис Хемсворт - Тор, который в свои 39 лет выглядит как истинный Бог Грома (9 фото + 4 видео)

Вадим Карасев

Не знаю, достигнет ли из нас кто-то такой же формы, как Крис Хемсворт в свои 39, но стремиться к этому однозначно стоит. Актер, который снимается в киновселенной Marvel, проводит в спортзале каждый день по 2 часа и регулярно следит за питанием. Возможно, поэтому он зарабатывает миллионы и спокойно обеспечивает семью из четырех человек. Кстати, много денег Крис перечисляет на благотворительность - своим примером показывая, что надо помогать тем, кто в этом нуждается.