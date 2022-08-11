Кто родился 11 августа

Владимир Абдуалиевич Васильев (73 года)

Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Работал в органах МВД, прошел путь от следователя до первого заместителя министра внутренних дел РФ. Занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Избирался депутатом Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов. В 2012-2016 годах — заместитель председателя нижней палаты парламента. В 2017 году назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан. В 2018 году избран главой региона. В октябре 2020 года назначен советником Президента РФ. Генерал-полковник милиции, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ.

Павел Николаевич Завальный (61 год)

Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике. Окончил Калужский филиал МВТУ имени Н.Э. Баумана по специальности «турбиностроение». Затем прошел курс переподготовки по программе «Директор по экономике и финансам» в Институте бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, в 2005 году там же прошел переподготовку по программе «Мастер делового администрирования». Возглавлял ООО «Газпром трансгаз Югорск». Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва. Является президентом Федерации бильярдного спорта России.

Артем Павлович Метелев (29 лет)

Председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике. В 2015 году окончил Государственный университет управления, в 2017 году Московский педагогический государственный университет по направлению «Менеджмент организации» — магистратура. До избрания — председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Российской Федерации VI и VII созывов, соорганизатор Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, основатель портала DOBRO.RU, член Общественного совета Минтруда России и Россотрудничества, учредитель всероссийских общественных организаций (ВОД «Волонтеры-медики», ВОО волонтеров-экологов «Делай!», ОД «Волонтеры культуры») и руководитель Дирекции Всероссийского конкурса «Доброволец России». Вошел в рейтинг топ-100 самых перспективных молодых людей России до 30 лет по версии Forbes.

Екатерина Владимировна Харченко (45 лет)

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. Образование высшее — Курский государственный технический университет, Юго-Западный государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. До избрания — в 2016—2019 годах — Харченко была председателем комитета образования и науки Курской области, в 2019—2020 — заместителем губернатора Курской области Романа Старовойта. В 2020—2021 годах — проректор по развитию, ректор ФГБОУ ВО Курской государственной сельскохозяйственной академии.

В этот день также родились:

Борис Алексеевич Левин (72 года)

Российский ученый, доктор технических наук, профессор. Президент Российского университета транспорта. С марта 1997 по 16 ноября 2018 года являлся ректором МИИТа. Один из основоположников теории управления транспортными системами и производственными человеческими ресурсами, а также организации транспортного комплекса России в рыночных условиях и развития системы государственного отраслевого транспортного образования. Автор свыше 300 научных и научно-методических трудов. Среди его учеников 21 кандидат и 13 докторов наук.

Владимир Иванович Антохин (1929-2003)

Советский, российский архитектор, заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР, заслуженный архитектор Российской Федерации. В 1951 году окончил Петрозаводский строительный техникум. После окончания в 1958 году Московского архитектурного института, вернулся в Петрозаводск, работал в проектном институте «Карелпроект». В 1965—1970 годах — главный архитектор Петрозаводска. В 1970—1980 годах работал в Совете министров Карельской АССР начальником управления по делам строительства и архитектуры, председателем Государственного комитета Карельской АССР по делам строительства. Автор и соавтор значимых проектов зданий и сооружений в Петрозаводске и районах Карелии. В 1981—1986 годах — председатель Карельского отделения Союза архитекторов СССР. В 90-х работал в частных компаниях.