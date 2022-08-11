Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14
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Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14

Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14

В подмосковном Жуковском состоялся сотый полет среднемагистрального лайнера МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14 под крылом. Самолет проходит программу летных сертификационных испытаний на базе Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова. Более 200 основных параметров силовой установки отслеживаются в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Ростеха.

Испытания среднемагистрального лайнера МС-21-310 проводятся для получения главного изменения типовой конструкции самолета – замены двигателей P&W1400 на двигатели ПД-14. На первом этапе проверку проходит борт 73055. Для летных испытаний объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации Ростех поставила ПАО "Корпорация «Иркут» комплект из пяти двигателей.

ПД-14 испытывается во взаимодействии с системами самолета: гидросистемой, электросистемой и комплексной системой кондиционирования воздуха. Проверяется совместная работа «самолет-двигатель» в различных режимах. Отрабатываются ситуации выключения одного из двигателей в полете, посадки с одним двигателем, отказа двигателя на взлете («продолженного взлета»), градиенты набора при взлете и снижении с разных высот с одним работающим двигателем. Все программы испытаний связаны с подтверждением летных характеристик самолета с двигателями ПД-14.

В ближайшее время специалисты приступят к испытанию еще одного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями. Его бортовой номер — 73051.

Двигатель ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21 создан в широкой кооперации предприятий ОДК и отраслевой науки с применением передовых технологий и отечественных материалов, в том числе композитных. ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный в современной России. Тяга двигателя на взлетном режиме – 14 тонн силы, сухая масса – 2870 килограммов, диаметр вентилятора – 1900 миллиметров. Первый полет авиалайнера МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 состоялся 15 декабря 2020 года.

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По материалам: irk

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