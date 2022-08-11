Маму Игоря Крутого пришлось экстренно госпитализировать

Мама композитора Игоря Крутого попала в больницу с переломами. Уже много лет пожилая мать Игоря Крутого проживает в Майами в элитном комплексе на берегу океана. Несколько дней назад она получила серьезную травму и поэтому была госпитализирована в больницу. О том, что мама Игоря Крутого госпитализирована в клинику, рассказала его сестра Алла. По ее словам, Светлана Семеновна оступилась и сломала ногу в двух местах. Уже на осмотре выяснилось, что у нее открытый перелом в двух местах. Известно, что пожилую женщину прооперировали и сейчас она восстанавливается после тяжелого хирургического вмешательства. Пока что о полном восстановлении говорить рано, ведь у Крутой серьезный возраст. Рядом с ней находится дочь Алла и любимые внуки, которые поднимают настроение и радуют вкусностями. «Ей уже лучше. Она — сильная. Мы все верим, что она сможет все хорошо перенести и потихонечку начнет ходить», — сказала сестра Игоря Крутого, сообщает Prozvezd.ru.Напомним, Светлана Семеновна родилась в феврале 1934 года. Она окончила техникум, после которого встретила Якова Крутого — мужчина стал ее мужем, с ним она прожила всю жизнь. В 1954 году у них родился старший сын Игорь, ставший знаменитым композитором, а затем и дочь Алла. Еще в 2000-х мама Игоря Крутого перебралась в Америку и ведет там активный образ жизни. Несмотря на жизнь за границей, Светлана периодически наведывается в Россию — например, на музыкальный фестиваль «Новая волна», который Крутой проводит в Сочи. Правда, в этом году его отменили. Отметим, что сын Игорь сделал все для комфортной жизни матери. Она живет в шикарных условиях и у нее есть помощники. Недавно женщина призналась — дети и внуки ее главное достояние. «Я однажды прочитала мудрость о том, что супругов узнаешь при разводе, братьев и сестер — когда делишь наследство, а детей — в старости. У меня дети замечательные, но не каждому дано это. Есть такие, которые совсем не вспоминают о своих родителях», — заметила 89-летняя женщина.