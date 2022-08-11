Мария Шукшина прокомментировала информацию о потере квартир на 200 млн рублей
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Мария Шукшина прокомментировала информацию о потере квартир на 200 млн рублей

Мария Шукшина прокомментировала информацию о потере квартир на 200 млн рублей

Сегодня, 10 августа 2022 года, в СМИ появилась информация, что суд не удовлетворил иск Марии Шукшиной на признание права собственности на квартиры. Актрису была неприятно удивлена и этой новостью, и стоимостью квадратных метров. Об этом Мария написала на своем телеграм-канале.


Как оказалось, материал издания «СтарХит» быстро разлетелся по многим новостным агентствам. Что интересно, с изначальной озвученной стоимости (150 млн. рублей), цена за квадратные метры быстро «выросла» до 200 млн. рублей. Впрочем, «СтарХит» указывает, что жилье покупалось 10 лет назад, и, конечно же, в то время оно стоило значительно меньше.

«В иске Шукшина просит признать право собственности на три квартиры в ЖСК «Кино 7», приобретенные по договору паенакопления. Документы для регистрации права собственности ответчиком истцу не переданы», – цитирует издание ответ пресс-службы Тверского суда.

Мария Шукшина, увидев заголовки о многомиллионной стоимости жилья, решила прокомментировать ситуацию. Она отрицает как само наличие такого количества квартир, так и заоблачные суммы. Называя информацию ложной, Мария надеется, что правоохранительные органы займутся проверкой. При этом актриса не уточняет, подала ли она заявление.



Напомним, что Мария Васильевна ведет активную борьбу со всем, что, по ее мнению, является неправильным. Так, в декабре 2021 года ее страничка в одной запрещенной в РФ соцсети и канал на площадке YouTube были заблокированы за распространение слухов о коронавирусе. Уже в мае 2022 года Мария призывала полностью убрать из сетки вещания рейтинговые ток-шоу, а освободившееся время заменить новыми патриотическими программами.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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