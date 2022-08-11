Медведев встретился в ЛНР с Пасечником и Пушилиным
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Медведев встретился в ЛНР с Пасечником и Пушилиным

Медведев встретился в ЛНР с Пасечником и Пушилиным

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился в ЛНР с главой республики Леонидом Пасечником и главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса, также рассматривались вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР. В совещании участвовали гепрокурор РФ Игорь Краснов, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан», — написал Медведев.

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По материалам: pnp.ru

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