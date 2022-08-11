Microsoft утверждает, что «Sony платит, чтобы игры не попадали в Game Pass»
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Microsoft утверждает, что «Sony платит, чтобы игры не попадали в Game Pass»

Microsoft утверждает, что «Sony платит, чтобы игры не попадали в Game Pass»


Подписка Game Pass сейчас является одним из главных преимуществ Xbox перед Playstation. Несмотря на тот факт, что Sony запустила свой аналог Game Pass, добавив новые уровни подписки Playstation Plus, именно Game Pass сейчас доминирует на рынке игровых подписок.

Естественно, доминирование Game Pass на рынке подписочных игровых сервисов не может устраивать Sony, и компания разными способами пытается этому помешать. В документах, которые Microsoft передала национальному регулятору конкуренции Бразилии, компания заявила, что Sony платит за «права на блокировку», чтобы разработчики не могли добавлять свой контент в Game Pass:

Способности Microsoft продолжать расширять Game Pass мешает желание Sony помешать такому росту.  Sony платит за «права на блокировку», чтобы разработчики не могли добавлять контент в Game Pass и другие конкурирующие службы подписки.

Про какие именно игры идет речь — не уточняется. Напомним, ранее появлялись слухи от инсайдеров, что Sony платит, чтобы игры серии Final Fantasy, в частности ремейк Final Fantasy VII, не выходили в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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