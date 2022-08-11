«Мы выпивали»: сожительница скопинского маньяка стала свидетелем убийства в его доме
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«Мы выпивали»: сожительница скопинского маньяка стала свидетелем убийства в его доме

«Мы выпивали»: сожительница скопинского маньяка стала свидетелем убийства в его доме

17 лет скопинский маньяк Виктор Мохов провел за решеткой за похищение двух девушек, которых он держал у себя в подвале и насиловал четыре года. Теперь мужчине светит новое уголовное дело, ведь в его доме был убит человек.

Трагедия произошла 2 августа. В доме скопинского маньяка собралась небольшая компания, чтобы отметить День ВДВ. По словам сожительницы Мохова Инессы Пановой, конфликт разгорелся из-за гуся.

«Ножевого ранения никто никому не наносил, просто мужик мужика по морде ударил. Мы сначала выпили, потом передряга у них началась. Один ударил другого по лицу, тот упал и все. Человек умер», — поделилась Панова с представителями прессы.

Виктор Мохов не убивал собутыльника, но все равно стал соучастником преступления: помог товарищу спрятать тело. Сейчас скопинский маньяк дает показания в полиции.

Что касается Инессы Пановой, то она прекрасно знает о криминальном прошлом Мохова. Однако женщину это не остановило. Год назад Инессу и Виктора познакомил общий друг. С тех пор она сожительствует с маньяком...

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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