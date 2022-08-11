На Байкале эвакуировали дрейфующий из-за поломки катер
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На Байкале эвакуировали дрейфующий из-за поломки катер

На Байкале эвакуировали дрейфующий из-за поломки катер

Спасателям поступила информация о дрейфующем по Байкалу катере, на борту которого находилось четыре человека. У судна сломался мотор, из-за чего продолжать движение было невозможно. Судовладелец позвонил в экстренную службу и сообщил их координаты. Информация об этом появилась в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Катер обнаружили и отбуксировали к берегу. Медицинская помощь людям не потребовалась. Инспекторы по маломерным судам уточняют, что с начала года зарегистрировано около 20 подобных случаев.

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По материалам: irk

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