На церемонии открытия Gamescom обещают показать более 30 игр

Вадим Карасев





Игровая выставка Gamescom 2022 пройдет в оффлайн формате, но это не значит, что интересные анонсы с нее ждут только игроков, которые придут на нее. Организаторы Gamescom, и участвующие в выставке компании, обещают и интересные трансляции, в том числе и с анонсами новых игр, а также с показами ранее анонсированных проектов.

Ведущий шоу открытия Gamescom Джефф Кили сообщил, что в рамках трансляции, которая продлится около 2 часов, будет более 30 игр. Шоу начнется 23 августа в 21:00 по московскому времени.

Полный список игр, которые покажут на открытии Gamescom, сейчас не раскрывается. Но сообщается, что студия Unknown Worlds, которая известна по серии Subnautica, представит свою новую научно-фантастическую игру, названия у которой пока нет. Джефф Кили также пообещал, что разработчики покажут «много геймплея» своих игр.

Напомним, ранее Microsoft объявила о своих планах на Gamescom, рассказав об играх, которые можно будет опробовать на шоу.