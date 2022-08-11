На двух участках дорог в Иркутске завершают ремонтные работы
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На двух участках дорог в Иркутске завершают ремонтные работы

На двух участках дорог в Иркутске завершают ремонтные работы

В Иркутске завершают ремонт на третьем пусковом комплексе Академического моста, который включает в себя правобережные развязки по улице Седова до улицы Лебедева-Кумача, а также на окружной дороге Университетского. Всего идет ремонт на 18 улицах города в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Почти на десяти из них выполнено более 40% запланированных работ, сообщают в пресс-службе администрации города.

Верхний слой полотна из щебеночно-мастичного асфальтобетона укладывают на улице Воровского. Там же обустраивают газоны методом гидропосева, оборудуют остановки общественного транспорта. На Карпинской приступили к укладке нижнего слоя асфальта, работы по объекту выполнены на 55%. На улице Ширямова до трамвайного кольца обустраивают дождеприемные колодца, подготавливают основания тротуаров.

Замену основания дороги производят на Седова. По улице Джамбула продолжают реконструировать путепровод. Подрядчик бурит скважины для установки и бетонирования новых опор сооружения. Дорожники приступили к ремонту участка улицы Красноармейской. Объект восстанавливают за счет дополнительного финансирования, которое было выделено областному центру.

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По материалам: irk

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