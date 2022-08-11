На грани сна и реальности: что такое астральная проекция и как правильно выходить в астрал

Многие знают о существовании астральной проекции, но важно еще быть в курсе того, как правильно выходить в астрал. Это чем-то похоже на искусство, ведь вы самостоятельно контролируете вход и выход из внетелесного опыта.

Что такое астральная проекция

Ее еще называют внетелесным опытом (ВТО). Это сочетание бодрствующего сна и околосмертного опыта. Это ощущение того, как ваше астральное тело отделяется от физического «я». При этом разум остается активным в то время, как тело спит и бездействует.

Не все люди попадают в астральную проекцию намеренно. Это может произойти также в то время, когда человек сильно болеет или находится на грани летального исхода. ВТО существует уже давно. Еще древние греки и римляне применяли его в качестве способа выхода за пределы физических возможностей.





Такой опыт меняет жизнь человека. Его очень легко осуществить. Однако с первого раза может ничего и не выйти, потребуется время, терпение и активная практика. Если вы имеете открытую позицию, усердно стараетесь и полны решимости, то все получится.

Стоит отметить, что сознательный разум человека безграничен. Он преуспевает в различных исследованиях, а астральная проекция только помогает в этом. Чтобы получить отменный опыт, стоит помнить о полезных практиках, независимо от того, каким именно способом вы решили воспользоваться.

Как подготовиться к выходу в астрал





если вы не ощущаете в себе, что астрал – это реально, не верите в это, то не нужно зря переводить время;

если вы боитесь покидать свое тело, лучше перенести сеанс на более благоприятное время, когда наконец уйдут все страхи и переживания;

если вы боитесь покидать свое тело, лучше перенести сеанс на более благоприятное время, когда наконец уйдут все страхи и переживания; человеческое сознание способно остановить любую попытку астрального проекта, если будет ощущать, что вы боитесь. Чтобы все получилось, нужно верить и сильно этого хотеть;

очень важно также время – во время выхода в астрал никто не должен вас беспокоить и отвлекать, поэтому лучше все делать в полном одиночестве;

не всегда ночь является лучшим временем для внетелесного опыта. Многие придерживаются мнения, что лучше подойдет утро, особенно в тот момент, пока не прошла еще сонливость;

во время выхода в астрал предпочтительно лежать на кровати или на подушках, важно, чтобы вам было комфортно. Помещение стоит выбрать тихое и темное. Если такой возможности нет, можно воспользоваться масками для сна и наушниками.

Астральная проекция: как это сделать





Нет никакого закона, гласящего, что вы не можете выходить в астрал, когда хотите. Однако чтобы достичь желаемого расслабления, стоит все делать в соответствии с рекомендациями. Существует основной метод:

нужно лечь на спину, закрыть глаза и прислушаться к тишине, избавившись от всех отрицательных мыслей и эмоций. Начинайте с пальцев ног – поочередно напрягайте части тела, пока не почувствуете полное расслабление;

не стоит задерживать дыхание – вдыхайте и выдыхайте спокойно, не напрягаясь. Для усиления вибрации можно воспользоваться кристаллами. Положите их на третий глаз, который находится немного выше центра бровей;

чтобы оказаться на грани сна и реальности, сконцентрируйте внимание на каком-то предмете в комнате, смотрите на него до тех пор, пока не изучите в совершенстве. Потом закройте глаза и продолжайте визуализировать его.

Вспомните комнату, в которой вы пребываете, но только представляйте ее в уме, не открывая глаза. Попробуйте ощутить, как вы садитесь на кровати, встаете, но не двигаете физическим телом. Если начинает казаться, что вы созерцаете комнату через свое тело, ваше «я» отделилось от вас.

После успешного выхода из тела можно попытаться расширить область, в которой вы путешествуете. Когда решитесь двигаться дальше, не нужно оглядываться на тело, смотрите только вперед.

Каждый раз при выходе в астрал и путешествии в неизвестную местность оставляйте пометки, особенно о вещах, которые вы ранее не замечали. А после сеанса это все можно проверить, чтобы убедиться, что астральная проекция прошла успешно.