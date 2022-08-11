На Xbox стала доступна бесплатно Rumbleverse — новая игра Epic Games

Вадим Карасев





Сегодня состоялся релиз новой Королевской Битвы от Epic Games — Rumbleverse. Игра является условно-бесплатной, и она уже доступна для загрузки на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах, где проект вышел.

Rumbleverse™

Rumbleverse™ — новая бесплатная игра в жанре «королевская битва» для 40 человек, в которой чемпионом может стать каждый.

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Rumbleverse предлагает сражения на 40 игроков. Игроки во время матчей, при помощи найденного оружия и улучшений, создают своего уникального персонажа, который должен остаться единственным выжившим. Игра имеет красочный визуальный стиль, множество разнообразных предметов и простой геймплей.

Ниже можно посмотреть трейлер, который представили к релизу Rumbleverse.

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