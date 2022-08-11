Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭС
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Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭС

Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭСНебензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать Запорожскую АЭС

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ни Запорожскую АЭС (ЗАЭС), ни город Энергодар. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления на созванном по инициативе Москвы заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами станции украинскими силовиками дипломат указал на обвинения в адрес России в атаках на Запорожскую АЭС, которые подхватывает западная пресса.

«Все это делается вопреки здравому смыслу, поскольку ЗАЭС контролируется российскими вооруженными силами. Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя», — сказал Небензя.

Ранее Василий Небензя обвинил Киев в попытках спровоцировать ядерную катастрофу. По его словам, атаки украинской стороны на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой с чернобыльской.

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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