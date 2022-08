Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности

Базирующийся в Германии финтех-стартап Nuri (ранее Bitwala) с фокусом на криптовалютах подал заявление в суд о банкротстве. Его услугами пользовались более 500 тысяч клиентов.

Nuri filed for insolvency on Tuesday, August 9th, 2022. This does not affect our services, customer funds or investments. You can find a complete statement of this situation on the Nuri Blog: https://t.co/UgAyckWE7J

«Значительные макроэкономические вызовы и охлаждение рынков капитала вызвали продолжительную нагрузку на ликвидность. […] Сказалась и криптозима после краха Terra, Celsius и ряда крупных фондов», — объяснили решение в компании.

Реорганизация бизнеса не повлияет на оказываемые услуги, средства клиентов, инвестиции и возможность вывода активов, отметило руководство.

Nuri предлагал цифровые активы в партнерстве с Solarisbank. Он взял на аутсорсинг обработку фиатных платежей и хранение криптовалют за счет наличия соответствующих лицензий. Благодаря альянсу клиенты финтех-стартапа не столкнутся с проблемами, характерными для ряда компаний вроде Voyager Digital.

«Процедура временной неплатежеспособности не затрагивает депозиты, криптовалютные фонды и продукты Nuri Pot», — говорится в заявлении.

Наблюдавшиеся у некоторых пользователей сложности с возвратом средств в компании объяснили высокой нагрузкой. Средства клиентов находятся в безопасности, заверили в Nuri.

We are currently experiencing high traffic and usage, leading to slower performance in our mobile app. Our team is working hard to improve performance. Please note that funds are safe and you can try to use the app at a later point of time 🙏🏻