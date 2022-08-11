Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
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Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности

Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности


Базирующийся в Германии финтех-стартап Nuri (ранее Bitwala) с фокусом на криптовалютах подал заявление в суд о банкротстве. Его услугами пользовались более 500 тысяч клиентов.



«Значительные макроэкономические вызовы и охлаждение рынков капитала вызвали продолжительную нагрузку на ликвидность. […] Сказалась и криптозима после краха Terra, Celsius и ряда крупных фондов», — объяснили решение в компании.


Реорганизация бизнеса не повлияет на оказываемые услуги, средства клиентов, инвестиции и возможность вывода активов, отметило руководство.


Nuri предлагал цифровые активы в партнерстве с Solarisbank. Он взял на аутсорсинг обработку фиатных платежей и хранение криптовалют за счет наличия соответствующих лицензий. Благодаря альянсу клиенты финтех-стартапа не столкнутся с проблемами, характерными для ряда компаний вроде Voyager Digital.


«Процедура временной неплатежеспособности не затрагивает депозиты, криптовалютные фонды и продукты Nuri Pot», — говорится в заявлении.


Наблюдавшиеся у некоторых пользователей сложности с возвратом средств в компании объяснили высокой нагрузкой. Средства клиентов находятся в безопасности, заверили в Nuri.



Напомним, в июле в суд для защиты от кредиторов обратилась биткоин-биржа Zipmex из Таиланда.


Ранее аналитики Kaiko допустили банкротство некоторых криптовалютных бирж из-за негативной конъюнктуры рынка, сокращения клиентской активности и проблем ряда участников индустрии. 


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# Экономика bitwala, банкротство, бизнес, новости
По материалам: ForkLog

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