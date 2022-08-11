Никита Пресняков рассказал, ради чего он готов покинуть Россию
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Никита Пресняков рассказал, ради чего он готов покинуть Россию

Никита Пресняков рассказал, ради чего он готов покинуть Россию

Внук Примадонны пошел по стопам своих знаменитых родственников и активно развивается в музыкальной сфере. Он уже успел запомниться зрителям участием в различных проектах. Однако Никиту раздражает, что его часто ассоциируют с известной бабушкой и считают, что он везде пробивается за счет связей. Впрочем, строить карьеру артист намерен не только в России, но и за рубежом.


Известность семьи Никиты, по его словам, приносит больше негатива, чем пользы. Артист всегда хотел доказать, что он достоин чего-то без связей. Однако и скептики, и даже поклонники часто видят в нем именно внука Аллы Пугачевой. Никита признается, что это его сильно раздражает. На вопросы о родственниках он реагирует очень эмоционально.


Никита является солистом группы MULTIVERSE, придерживающейся рок-направления. Группа не сильно популярна на Родине, поэтому Пресняков не чувствует себя частью отечественного шоу-бизнеса. Коллектив ориентируется на западную аудиторию и даже намерен отправиться в заграничный концертный тур. Однако артист подходит реалистично к своим целям и не готов уезжать при первой возможности.

«Какой бы гастрольный тур мне сейчас ни предложили, нужно понять, насколько он будет целесообразен в плане сбора аудитории. Только от этого будет зависеть, а куда ехать с концертами — не важно. Мы готовы всем слушателям дарить эмоции, которые они дарят нам», – делится своими планами Никита Пресняков.


Можно сказать, что артист, если и покинет страну, то временно и ради гастрольного тура. Эмигрировать, как это уже сделали его звездные коллеги, он пока не собирается. Родители музыканта и его бабушка поддерживают начинания Никиты и готовы всячески помочь ему. Впрочем, Пресняков от такой помощи отказывается, желая доказать, что у него тоже есть талант, а не только связи.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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